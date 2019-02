Colom i Salvadó, convidats a la Fira internacional del llibre de Buenos Aires

El futur Govern ha de fer un esforç real per la transparència

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports serà present per primer cop a la Fira internacional del llibre de Buenos Aires, que tindrà lloc del 25 d’abril al 13 de maig d’enguany, en el marc de la col·laboració amb l’Institut Ramon Llull, que el 2017 ja va tenir una cita amb els editors andorrans a la Fira del llibre infantil de Bolonya.

Per El Periòdic

