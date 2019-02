Els duaners asseguren estar per sota dels «serveis mínims»

El Sindicat preveu que les jubilacions es dispararan i empitjorarà l’atenció al declarant

El Sindicat de Funcionaris de Duana denuncia i lamenta que actualment la seva plantilla es trobi «per sota del que marquen els serveis mínims». Tal com es va assegurar ahir en un comunicat, l’últim agent que va entrar a l’equip va ser l’any 2008, de manera que, segons s’informa, fa més de 10 anys que el personal duaner no es renova, però sí que es retira. «Aquests pròxims anys les jubilacions es dispararan, fet que provocarà un augment de feina encara més gran, una pèrdua d’atenció al declarant i un augment del temps d’espera», van pronosticar els sindicalistes. En referència a aquest últim aspecte, els funcionaris van assenyalar que l’augment del temps d’espera també és degut al «nefast sistema informàtic» Viator de l’agència tributària i les duanes externes. El servei, diuen, té una «despesa desproporcionada» que contrasta amb l’aposta política –i ecològica– del Govern de suprimir l’ús del paper digitalitzant tots els serveis de Tràmits. Tot i admetre que en un primer moment es va donar «un vot de confiança» al sistema, després de nou anys, els professionals que l’utilitzen cada dia el qualifiquen de «desastre sense solució i, el que és més important, sense demanar responsabilitats a ningú».



Tanmateix, van criticar la gestió del personal del Departament de Duanes, Tributs i Fronteres i van acusar l’Executiu de publicar edictes per «tapar forats» de cara a les pròximes eleccions. Concretament, els treballadors van considerar que s’estan reactivant les formacions bàsiques, com les de primers auxilis, per «dissimular» l’abandonament del cos constatat fins ara. A més, van assegurar que aquests cursos estan «caducats» des de fa vuit anys i, per tant, «s’ha perdut la formació i la capacitació continua a les duanes» d’ambdues fronteres.

Tensió laboral i perdó

D’altra banda, el Sindicat també va criticar la direcció i el Departament de Recursos Humans, afirmant que la nova cúpula «no ha ajudat a minimitzar» els efectes negatius del desgast dels treballadors. Des del seu punt de vista, la direcció és «ineficient, inoperant i pràcticament inexistent», el que ha generat un clima laboral tens, a més, de la supressió de la diada de la Duana o el reconeixement oficial als agents que «han servit el cos durant bona part de la seva vida». Tot plegat, va concloure el Sindicat en el seu escrit, afecta directament a la ciutadania i va demanar «perdó anticipadament a tothom» per no disposar de les eines ni del personal necessari «per donar el servei que mereix» a la població.

Places que no arriben

El passat mes de novembre el BOPA publicava un concurs per cobrir vuit places d’agent de Duana. La notícia va ser rebuda amb alegria pel col·lectiu i el president del Sindicat, Joan Pau Cuberes, va ser clar: «En part està bé perquè feia molts anys que ho reclamàvem, però els vuit que venen, venen a cobrir forats». I és que segons va explicar des del 2010 aquí hi ha hagut baixes que no s’han cobert. «Potser hi ha hagut sis o vuit agents que han plegat», va apuntar, afegint que quan el 2014 es va crear l’agència fiscal «ens van treure cinc o sis agents més de l’àrea de fronteres. Per tant, ja són una desena d’agents menys». «És molt positiu, però fa deu anys que ho demanem», va reiterar, si bé aleshores ja es va lamentar la tardança i el fet que si es tenen en compte les baixes dels darrers anys, en realitat no s’amplia la plantilla.



Malgrat l’esperança que es va generar en aquell moment, les places encara no s’han cobert i el Sindicat continua fent públic el seu malestar.