Vuit mesos és el que ha trigat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a convocar eleccions generals des que arribés a la Moncloa. Això suposa que és el mandat més breu d’un Executiu en democràcia, però també el dels seus ambaixadors. Entre aquests, hi ha Àngel Ros, qui ahir va assegurar que, en cas que el PSOE guanyi els comicis del pròxim 28 d’abril, li agradaria «sense cap mena de dubte, seguir com a ambaixador» a Andorra. «Aquesta és una responsabilitat que em va encomanar el Consell de Ministres i em sento molt a gust. Set mesos de mandat se m’ha fet curt», va lamentar Ros.



Malgrat assegurar que els períodes de temps en un càrrec no el preocupen, el cert és que ni tan sols ha tingut temps d’entregar les Cartes Credencials al copríncep francès, Emmanuel Macron, un dels seus màxims compromisos com a ambaixador. Com ell mateix va recordar, el 28 d’agost, Ros va anar al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell a entregar les Cartes al Bisbe Joan-Enric Vives, després d’haver-les rebut del rei d’Espanya, Felip VI. «Ara tinc pendent presentar-les al copríncep francès», va admetre, tot matizant que una única entrega ja valida el seu nomenament. Amb l’anunci de Sánchez, però, és possible que Ros no pugui entregar mai les Cartes Credencials a Macron, ja que a diferència d’Espanya, l’Estat gal només organitza una trobada a l’any per celebrar en el mateix esdeveniment els diversos actes protocalirs amb les ambaixades i els seus respectius diplomàtics.



El president espanyol va decidir disoldre les Corts després de no poder aprovar els pressupostos de l’Estat. «La dreta i els independentistes, en una situació extranya i contradictòria, van tirar enrere uns pressupostos socials, i el president ha cregut que unes eleccions ajudaran a l’estabilitat del país», va concloure l’ambaixador.