Bargalló anuncia formació professional a l’Alt Pirineu

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va anunciar l’elaboració d’un mapa per fomentar la formació professional a l’Alt Pirineu. L’objectiu d’aquest nou recurs és «atendre les necessitats del territori» i alhora poder atraure alumnes de fora del Pirineu, per exemple amb els ensenyaments vinculats als esports de muntanya.



En una visita a centres del Pallars Sobirà, ahir, Bargalló es va referir al compromís del Govern per «escoltar aquesta diversitat, estar al costat de les comarques del Pirineu i oferir solucions». Després de recórrer també el Pallars Jussà, Bargalló va comentar que amb els alcaldes i directors d’institut ha pogut constatar la necessitat d’oferir una millor oferta d’FP en aquestes comarques i que aquesta formació estigui molt vinculada a les necessitats laborals del territori i de manera particular a les feines relacionades amb el medi natural, l’esport i el sector primari.

Oferta formativa

Bargalló es va trobar amb l’alcalde de Sort, Raimon Monterde, a l’Institut Hug Roger III, on es va reunir amb l’equip directiu del centre. El centre pallarès de secundària ofereix actualment ESO, Batxillerat, i els cicles formatius de Conduccions d’Activitats fisicoesportives en el Medi Ambient, Activitats comercials, Gestió administrativa i Sistemes microinformàtics i Xarxes, Animació d’activitats físiques i esportives, i Guia, informació i Assistències Turístiques.



En acabar, el conseller i l’alcalde van visitar l’Escola Àngel Serafí i Casanoves, que compta amb 287 alumnes matriculats i una plantilla docent de 27 mestres. El col·legi forma part de la Xarxa de competències bàsiques i participa en programes intergeneracionals i d’intercanvi com ara Erasmus+. Posteriorment, Bargalló es va traslladar a Llavorsí, on el va rebre l’alcalde Josep Vidal i va visitar l’escola de la localitat, que forma part de la Zona Escolar Rural (ZER), informa Ràdio Seu.