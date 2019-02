El Sant Julià busca mantenir la imbatibilitat

El futur Govern ha de fer un esforç real per la transparència

Finalment, el Prada de Moles acollirà el duel entre l’FC Encamp i la UE Santa Coloma. Els encampadans han de sumar immediatament tres punts per sortir del pou mentre que els colomencs volen fer el salt a la part alta de la taula.

Quant a l’FC Ordino buscarà sortir de la part baixa contra l’Inter d’Escaldes, que vol apropar-se al lideratge i mantenir-se com equip revelació de la temporada.

Per altra banda, el Vallbanc FC Santa Coloma s’enfrontarà a l’FC Lusitans. El primer buscarà seguir enganxat al lideratge mentre que l’FC Lusitans necessita sumar de cara a la permanència, objectiu que busquen després de la seva fallida econòmica que va obligar a fer una nova plantilla a cost zero.

La UE Engordany i la UE Sant Julià s’enfronten aquest diumenge a la Borda Mateu en un duel essencial pel lideratge, ja que els escaldencs saben que sumar els tres punts és vital per mantenir les seves opcions intactes mentre que els lauredians volen seguir amb la seva ratxa d’imbatibilitat.

Per El Periòdic

