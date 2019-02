L’FC Andorra s’enfronta a una Rapitenca en situació crítica

L’FC Andorra s’enfronta a un nou repte contra la UE Rapitenca. Els tricolors tenen una cita demà a les 16 hores al Municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita amb l’objectiu seguir avançant cap a l’ascens. En aquest sentit, el migcampista Martí Riverola va recordar que «la setmana passada vam aconseguir tres punts i esperem que es repeteixi». «Hem de sortir amb ganes de fer el nostre partit, dominant nosaltres i intentant imposar el nostre joc», afegia.

Demà intentaran superar els rapitencs, un equip que travessa una situació delicada, ja que, després de la derrota a casa contra el Tàrrega per 0-4 de la jornada passada, el tècnic Guillermo Camarero va dimitir i Gregorio Ocaña ha estat l’encarregat d’agafar el relleu a la banqueta. En aquest sentit el jugador va valorar que «normalment, entrenador nou, victòria segura. Intentarem canviar aquesta dinàmica, ser nosaltres els protagonistes del partit i sobretot anar a competir en les millors condicions».

I és que, malgrat que la marea blava es trobi entre les posicions de descens de la taula, Riverola va apuntar que «tots els partits comencen 0-0 i en aquesta categoria tots els matxs són igualats. Fora de casa, els partits són molt complicats i hem d’estar súper atents des del primer minut, sortint amb la màxima concentració i intentant emportar-nos els tres punts, que és el més important». Quant a l’enfrontament, el català va preveure «un partit molt competit per part seva. Penso que, com que han canviat d’entrenador, intentaran demostrar les ganes que tenen i fer veure al tècnic que tots els jugadors són vàlids».

Arribar i moldre

Riverola va fitxar per l’FCA la setmana passada i va debutar dos dies després. «He d’acabar de conèixer els companys i què els agrada per adaptar-nos els uns als altres però estic molt content perquè no només el resultat va ser bo [5-1] sinó que vam fer un molt bon joc», comentava. «Penso que aquí hi ha un projecte molt ambiciós, unes ganes de créixer molt importants i vull aportar el meu granet de sorra per créixer juntament amb l’Andorra», va assegurar.

L’FC Andorra jugarà contra el Vilanova el 20 d’abril

L’últim cap de setmana de gener L’FC Andorra havia de disputar el partit de la jornada 19 contra el Vilanova, però es va haver d’anul·lar a causa de les nevades que van afectar el Principat. Ahir es va donar a conèixer que el matx es jugarà al Prada de Moles el 20 d’abril a les 16 hores. D’aquesta manera, s’igualarà el nombre de partits de tots els equips de la taula.