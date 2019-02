Esteve queda fora a la primera mànega del gegant d’Are

Àxel Esteve no va poder acabar ahir el gegant dels Mundials després de quedar fora de la primera mànega. L’andorrà estava fent una bona cursa, amb velocitat, però va entrar massa directe a l’entrada del mur i no va poder agafar la següent porta, amb la qual cosa va quedar fora de la cursa. «Estic una mica decebut perquè no he pogut acabar la carrera», comentava i afegia que «la veritat és que tenia esperances perquè estava esquiant bé», «però no ha pogut ser». «He fet una primera part bona i estic motivat per tornar a agafar el ritme a l’eslàlom», prova de la qual es disputa avui el classificatori.

Per altra banda, Matías Vargas va ser 60è a la Copa d’Europa de Sarntal, amb un temps d’1.22,28, a 4,24 del guanyador, l’italià Davide Cazzaniga, que va fer un temps d’1.18,04. Per un altre costat, Marc Oliveras no va poder acabar la cursa.

Pel que fa a les altres competicions de la jornada, Xavi Salvadores i Bartumeu Gabriel van quedar fora del gegant FIS de Monte Porsa mentre que en el gegant sub-16 de Hasliberg, Suïssa, Iria Medina va ser 26a, Clàudia Garcia, 34a i Jordina Caminal, 36a. En nois, Lluís Torres va ser 24è. Per un altre costat, Ian Rodríguez va ser 18è en el clàssic i 33è en esprint als Mundials júnior de Telemark que s’estan disputant a l’estació eslovena de Krvavec.

Ferrando millora

En una nova jornada del Festival Olímpic de la Joventut, Andorra va caure contra Noruega en el paral·lel mentre que Ona Ferrando, en esquí de fons, va quedar 55a en l’esprint. L’andorrana es va quedar a 16 segons de classificar-se, fet que s’aconseguia amb un top 30.