Víctor Iriarte es postula per liderar la llista PS-L’A a Ordino

El PS i L’A concorreran junts a la parròquia d’Ordino a les properes eleccions generals. A falta que s’acabi de tancar la llista, el socialdemòcrata Víctor Iriarte es postula per encapçalar el projecte territorial. «Estic a total disposició del partit», va manifestar ahir, a la vegada que va ratificar el pacte d’ambdues formacions. L’únic que podria fer trontollar el pacte és que hi hagi desacord en els noms de la llista, un extrem que Iriarte no creu que sigui substancial. D’aquesta manera, ambdós partits deixarien enrere reticències amb l’objectiu de guanyar una parròquia en la qual DA va arravatar els dos consellers a Liberals per només 17 vots de diferència en les eleccions generals del 2015. El comitè parroquial tenia previst acabar de tancar els dos candidats ordinencs ahir a la nit en una reunió de les dues formacions. Tot apunta, per tant, que a Ordino es podria escollir entre PS-L’A, terceravia i DA, a l’espera del que farà finalment SDP i el grup d’independents de la parròquia.



El que comença a esclarir-se és que de moment socialdemòcrates i liberals anirien junts a totes les parròquies menys a la Massana, on L’A ja ha anunciat que faria llista en solitari. De fet, la Massana és, a hores d’ara, el territori en el qual hi ha més incògnites. El desenllaç parroquial depèn, en bona mesura, del posicionament que finalment acabi adoptant Ciutadans Compromesos o la majoria dels seus integrants. Ara per ara, les formacions treballen en diversos escenaris. Un d’ells comportaria que Ciutadans Compromesos es presentés sota una llista blanca, és a dir sense les sigles CC però amb integrants de la mateixa, el que comportaria que DA i terceravia optessin per no presentar-se amb llista pròpia –s’entén que tindrien representants de tots dos partits dins de la llista amb marca blanca–. En aquest cas, la Massana podria tenir tres llistes: liberals, socialdemòcrates i la nova esmentada.



En cas que finalment aquest acord entre els membres de CC no tiri endavant –les converses varien cada dia que passa–, DA té clar que vol fer llista a totes les parròquies i la terceravia també vol ser present a la Massana, de manera que el nombre de projectes polítics a la parròquia es podria multiplicar: PS, L’A, terceravia i DA hi serien presents. Pel que fa SDP, des del primer moment van indicar que no farien llista ni a Canillo ni a la Massana.