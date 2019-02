Unanimitat de l’oposició en titllar de «fracàs» la comissió BPA

El ple del Consell General va aprovar ahir, amb els vots en contra dels tres membres del PS, el dictamen de la Comissió Especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera. Els suports al text, però, no van evitar les crítiques. Malgrat que des de DA es va considerar que la tasca havia estat prou positiva, l’opinió de l’oposició unànime: la comissió ha estat «un fracàs» i també es va retreure la dificultat d’accés a la informació.



«Els resultats han estat decebedors», va dir ja d’entrada el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, admetent que «no hem estat a l’alçada» i que la comissió «ha estat un fracàs. Només ha servit per cobrir l’expedient». El socialdemòcrata Pere López va qualificar la comissió de «pèrdua de temps» perquè considera que no ha servit per aclarir els motius que van portar a la intervenció de BPA ni s’ha assolit l’objectiu de trobar un prestador d’última instància. Una opinió força similar a la del progressista Víctor Naudi que va acusar DA de sortir-se amb la seva perquè la comissió «els ha servit per guanyar temps sense anar al fons de la qüestió».

Defensa

Des de DA, Ladislau Baró, va defensar la feina feta. «Estem relativament satisfets amb la feina desenvolupada», va exposar, si bé va reconèixer que la col·laboració per part d’alguns compareixents va ser «matisada». I és que la dificultat d’accés a la informació va ser un altre dels retrets de l’oposició, que van manifestar fins i tot que alguns organismes «han posat pals a les rodes».



Baró, però també va fer autocrítica. Va reconèixer que el treball de la comissió havia quedat «excessivament impregnat per la lògica partidista», una dinàmica que va apuntar que «segurament també ha estat present en l’actitud de la majoria i lamentem no haver estat capaços d’elevar-nos per sobre de les sigles dels partits».



El dictamen va recollir també la possibilitat que el Principat accedeixi a l’FMI, un fet que també va comportar controvèrsia. López va remarcar que no és la solució en cas de necessitar un prestador d’última instància i també va posar èmfasi en què cal que s’expliqui el cost que tindria accedir a l’organisme internacional. Entre les conclusions del dictamen en destaquen la necessitat de buscar un prestador d’última instància, potenciar el sistema de regulació i control i un observatori del risc sistèmic.



Sobre el prestador d’última instància, López i el cap de Govern, Toni Martí, van mantenir un petit enfrontament. El socialdemòcrata va criticar un «viatge de final de curs» per reunir-se amb, Jean-Claude Juncker, mentre que Martí va reiterar els fruits de la trobada amb un possible accés d’Andorra al Banc Central Europeu.