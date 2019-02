Jornada maratoniana amb un marcat to electoralista al Consell

La campanya electoral s’ensuma. Les llistes potser no estaran tancades, però la bel·ligerància entre formacions polítiques agafa empenta. L’exemple més clar el vam tenir ahir al Consell General. Darrera sessió de la legislatura. Deu punts a l’ordre del dia, dels quals nou eren lleis. Hores i hores de debat (la sessió va començar a les 9.30 hores del matí i es va allargar durant més d’onze hores que no van servir per completar tots els punts, ja que avui s’haurà de votar el pressupost) que si una cosa va fer evident, és que qui més qui menys té ganes de marcar territori. Les eleccions són a prop i els retrets i enfrontaments, especialment entre els consellers generals del PS i els de DA amb el suport dels membres del Govern van ser una constant.



Les primeres topades es van produir durant el debat del Projecte de Llei del Servei d’Acció Exterior i de la Carrera. El conseller d’SDP, Víctor Naudi va retreure que era un text que s’havia d’haver «despolititzat, però la majoria no ho ha volgut» i va apuntar que aprovar-lo al darrer moment «pot semblar un premi i un repartiment de llocs». Una acusació que es va completar amb la intervenció del socialdemòcrata Pere López. «L’aspecte més negatiu de la llei és que tenim dubtes de si en algun moment no s’ha legislat amb noms i cognoms i alguns amb nom propi».



Les insinuacions van fer saltar els ministres Maria Ubach i Gilbert Saboya que van negar qualsevol favor polític. «Les seves insinuacions resulten un insult a la dedicació i professionalitat dels membres del ministeri d’Exteriors», va assegurar Saboya, que va qualificar les acusacions «d’injustes i desplaçades».

Maternitat subrogada

L’altre gran enfrontament es va produir amb la llei que regula la reproducció assistida. Mitjançant una reserva d’esmena els socialdemòcrates volien eliminar part de l’articulat que preveu que un infant que hagi nascut fruit d’aquesta pràctica a l’estranger pugui ser inscrit al país, incidint en la prohibició de la gestació per substitució. El ministre d’Economia va acusar Rosa Gili de «rebaixar el debat» d’una manera «que no s’havia vist mai en aquesta sala» i ho va titllar de «manipulació absolutament detestable». El ministre lauredià va reiterar que la maternitat subrogada queda prohibida al país però que la filiació es regula perquè en aquest cas preval els drets i protecció del menor.

«M’ha fet la intervenció magistral digna del millor ministre del Govern dels millors», li va etzibar Gili, denunciant «la hipocresia» de l’Executiu. La intervenció va fer esclatar Saboya: «Això és el que li agrada, aquest tipus d’oposició. No canviï. Faci allò que li agradi. A vostè li va millor fer oposició i a aquest país també li va millor quan vostè fa oposició». Unes paraules que també van rebre resposta de la consellera: «D’aquí a quatre dies veurem on estem. Potser li sap greu que no el vulguin de candidat».

Quotes

I per rematar el dia, picabaralla López-Espot per l’establiment de quotes per assolir la paritat i reserves de plaça per a dones i persones amb discapacitat. El ministre d’Afers Socials va defensar que el debat al voltant d’aquesta qüestió no tocava perquè s’estava treballant en una altra llei d’igualtat efectiva entre homes i dones. El socialdemòcrata el va acusar de voler «eludir» el debat, assegurant que «sovint és covard i s’amaga sota la taula». I va començar l’intercanvi de retrets. «Queda clar que vostè ha plantejat l’esmena per posar-me en la disjuntiva de dir si estic a favor o no de les quotes i utilitzar el debat parlamentari per entrar en un debat personal no toca», li va respondre. Amb tot, va reconèixer que no li sembla malament fixar quotes de manera temporal, però que considera que el debat s’ha de tenir de forma més global i estendre’l també a l’àmbit privat.

Aprovació

Anades i vingudes, i voltes i voltes sobre cada tema. Tantes que en un determinat moment, el síndic, Vicenç Mateu, va remarcar que feia dues hores que es debatia un text que s’aprovaria per assentiment. I és que la pressa per mirar d’enllestir l’ordre del dia també era protagonista. Al final, però, retrets i discussions pujades de to però que no van portar sorpresa associada: les reserves d’esmena rebutjades i tots els textos aprovats gràcies a la majoria de DA.

Les lleis aprovades

1. Tots els grups van donar suport a la modificació del Codi de l’Administració que permetrà l’ús de noves tecnologies i millorar l’eficiència i l’atenció.

2. La regulació de la carrera diplomàtica va tirar endavant amb el suport de DA , L’A i Sílvia Bonet, l’abstenció del PS i el vot en contra de Víctor Naudi.

3. La llei de tècniques de reproducció humana assistida va aprovar-se amb les tres abstencions del PS i el vot en contra del conseller d’SDP.

4. El projecte de llei relatiu a la igualtat de tracte i la no-discriminació es va aprovar destacant que és un primer pas en la matèria però que encara falta camí per recórrer.

5. El comprimís amb la lluita contra l’assetjament escolar i el maltractament es va fer evident donant llum verda a la llei dels drets dels infants i els adolescents.

6. Amb les abstencions de PS, L’A i d’SDP el projecte de llei qualificada de responsabilitat penal dels menors d’edat va sortir endavant. Espot el va titllar de modernització.

7. Els demòcrates es van quedar sols per aprovar la llei del preu mínim del tabac. L’oposició va retreure l’intervencionsime i el fet que s’afavoreixin les marques ‘premium’.

8. El síndic va suspendre la sessió abans del debat de la la Llei del Sistema Financer. Faltaven pocs minuts per la mitjanit. S’aprovarà avui, juntament amb el pressupost.