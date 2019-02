El Consell aprova el pressupost només amb el suport de DA

El projecte de llei de pressupost per al 2019 era el darrer dels punts d'una sessió de Consell General maratoniana que va arrencar aquest divendres i que ha acabat aquest dissabte després d'unes 18 hores de durada. El fet que amb aquest darrer punt es donava per acabada la legislatura ha marcat el debat, ja que en finalitzar tots els consellers que havien intervingut en la discussió d'aquest projecte i també el cap de Govern i el síndic general, han pres la paraula per fer balanç i agrair la feina feta. Martí s'ha acomiadat de 25 anys de política desitjant que els nous polítics que agafin les regnes del país a partir d'ara "sàpiguen continuar el que s'ha fet bé i esmenar les equivocacions". De fet, s'ha dirigit directament a Jordi Gallardo, Pere López, Josep Pintat i Xavier Espot, que seran candidats a cap de Govern en les properes eleccions generals, i els ha desitjat que ho facin "molt millor" que ell.



D'aquesta manera, i un cop acabat el debat sobre el projecte de llei de pressupost que ha estat aprovat, només, amb els vots favorables de la majoria, Martí ha pres la paraula i ha recordat que va ser el 1993 quan va ser escollit per primera vegada conseller general. Ha ocupat un escó al Consell General, ha estat cònsol i cap de Govern i ha destacat que aquests anys fent política li ha fet aprendre "sobre les debilitats humanes" i també ha estat una bona "escola d'humilitat". Ha destacat l'evolució que ha fet el país i com ha canviat el context en aquests 25 anys, ja que ha recordat que al 93 hi havia "un gran optimisme" i que en canvi quan ell va arribar al govern el 2011 van haver d'assumir "la responsabilitat de governar en un cert pessimisme". Desitja que ara es pugui "llegar a les noves generacions una part d'aquell optimisme" que es vivia després de l'aprovació de la Constitució. Martí ha lloat la tasca dels polítics, manifestant que estan al servei "d'idees i conceptes purs", com pot ser el de democràcia, llibertat o progrés. I ha conclòs que al llarg d'aquests anys ha volgut "tancar ferides i bastir ponts" tot i ser conscient que potser en alguns casos hagi contribuït a generar "noves ferides" i divisions. Després d'aquestes paraules ha estat el torn del síndic general, Vicenç Mateu, que també ha volgut demanar perdó per les equivocacions que hagi pogut cometre i ha agraït la feina feta, afegint que per a ell ha estat "un honor i un privilegi", haver estat síndic. Anteriorment a Martí i Mateu, Gallardo, Sílvia Bonet, Víctor Naudi, Pere López, Carles Naudi i Marc Ballestà també han tingut paraules d'agraïment als companys durant aquests anys.



El balanç sobre el que ha estat no només aquesta legislatura sinó els darrers vuit anys de govern demòcrata ja havia començat, però, abans, amb el debat del pressupost. En la defensa del projecte de llei de pressupost el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha destacat no només que respon a les necessitats de la societat sinó que en vuit anys han fet uns pressupostos per "gestionar anys difícils" en què han intentat ser coherents, aturar l'endeutament, no generar dèficits i "executar les polítiques" que s'havien marcat per "estar al costat de les persones", aconseguir l'homologació del país amb els estàndards internacionals i caminar cap a la recuperació econòmica. En aquest sentit, ha defensat que la situació que es deixa és "millor" que la que ells van heretar. Com ja havia passat en el debat a la totalitat del pressupost l'oposició ha posat en relleu que aquest pressupost per al 2019 no dona resposta a les necessitats reals de la societat i entre d'altres han lamentat que no hi hagi més accions per a l'habitatge o per fomentar el transport públic. El president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, ha destacat que aquest pressupost s'ha fet amb unes previsions "triomfalistes i poc realistes" i ha criticat una despesa pública "desbocada" i que sigui un pressupost "trist" que no respon a les problemàtiques de la ciutadania. S'ha centrat molt especialment en la despesa que es destina a personal i ha incidit en l'increment d'eventuals, afirmant que el sou base per aquest personal s'ha incrementat un 4.000 % en aquests anys. "En vuit anys de DA s'han pagat més impostos que mai", ha conclòs Gallardo, afegint que en canvi "el malestar social ha crescut més que mai", ja que aquest major volum d'ingressos no han servit per millorar la situació dels ciutadans. De la seva banda, el conseller del PS Pere López ha destacat que davant el "desencant" de la població el Govern no ha sabut reaccionar i tampoc no s'ha sabut "llegir" el moment econòmic que està vivint la població. En aquest sentit, ha lamentat que no hi hagi solucions per a l'habitatge. Al seu torn, el conseller d'Unió Laurediana-Independents de la Massana (UL-IM) Carles Naudi ha manifestat que cal ajustar la despesa i que el fet que la població pagui ara més impostos tampoc no l'està beneficiant, ja que tot es gasta, ha dit, en funcionament de l'administració. Per últim, ha lamentat que faltin polítiques de dinamització econòmica. Tant la consellera independent Sílvia Bonet com el conseller d'SDP Víctor Naudi han coincidit en assenyalar les mancances del pressupost.



El ministre de Finances ha respost a les crítiques que el volum d'eventuals ha crescut perquè durant un temps no es podien fer noves contractacions i ha destacat que Gallardo havia escollit les dades "amb força habilitat". Sobre aquest mateix punt el conseller demòcrata Marc Ballestà ha destacat que no podien ser certes, ja que de ser-ho suposaria que abans de l'arribada de DA al Govern hi havia només dotze persones eventuals. Cinca també ha respost a Gallardo, que ha defensat la gran inversió que van fer els governs liberals en infraestructures, que algunes obres, com el vial de Sant Julià de Lòria no s'han tirat endavant fins que no s'ha sabut com finançar-lo. El titular de Finances també ha defensat que sempre s'ha tancat el pressupost amb millors xifres de les previstes i que per exemple per al 2018 es van calcular 425 milions d'ingressos i es tancarà amb 432, a més ha destacat que els tipus impositius s'han mantingut en el temps i en canvi els ingressos han augmentat i ha recordat que des del 2012 el Govern ha hagut d'assumir els dèficits de la branca general de la CASS, que se situen al voltant dels 30 milions anuals. Ballestà també ha defensat els pressupostos destacant que a través d'aquest projecte s'apugin les pensions més baixes un 3,2% i també els sous inferiors a 24.000 euros amb l'IPC. També que els lloguers només es puguin augmentar amb l'IPC i que els contractes que vencin aquest any es prorroguin un any, unes mesures, ha dit, que es complementen amb les de la llei sobre l'habitatge. Les reserves d'esmena que havien presentat PS i UL-IM al pressupost han estat rebutjades.



Durant el debat d'aquest dissabte també ha estat aprovat per assentiment el projecte de llei de modificació de la llei sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercat i els acords de garantia financera. El debat ha derivat cap a la necessitat que el país compti amb un prestador de darrera instància i el viatge que Martí va fer divendres a dijous a Brussel·les per entrevistar-se amb Jean-Claude Juncker. Tant el cap de Govern com el ministre de Finances han incidit que si ara s'obre la porta a què Andorra s'integri d'alguna manera al Banc Central Europeu és perquè s'han complert un seguit de requisits.