Alta precoç de 24 hores per a mares i nadons acabats de néixer

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell s’ha sumat a la tendència sanitària de centres de territoris propers, la qual treballa per reduir al màxim les estades de les mares que acaben de donar a llum i els seus nadons. En aquest sentit, ha introduït l’anomenada alta precoç, en què es permet a la dona i al seu fill marxar a casa 24 hores després del part i no en el termini més habitual, fixat entre les 48 i les 72 hores (sempre que no sigui una cesària, en què l’estada es pot allargar fins als cinc dies). Es tracta d’una mesura que s’aplica únicament quan ha estat un embaràs de baix risc i el nadó no té cap problema mèdic.

Consentiment mutu

L’alta precoç parteix del concepte que el millor per a la mare i el nadó és el seu entorn natural, sempre que no hagin de rebre un seguiment específic derivat d’alguna complicació o malaltia. Segons han informat des de l’hospital, aquesta alta de 24 hores es va aplicar per primera vegada l’any 2017, en pocs casos. El 2018 han estat uns quants més i, vistos els resultats, la voluntat és «anar-les incrementant» en relació al total de naixements.



Per poder activar l’alta precoç, cal el consentiment dels professionals mèdics que han intervingut al part i en el control del nadó, però també el de la mare. Un cop hi és, es procedeix a enviar a la pacient a casa tot i que se segueix el control via atenció telefònica i una llevadora visita a casa a la mare i al nadó els dies posteriors.



Un cas que encaixa amb la possibilitat de donar aquesta alta exprés és el d’una dona que acaba de parir el seu tercer fill, i que ha nascut sa i sense complicacions. Per temes logístics amb els altres dos infants i perquè ja es tracta d’una mare veterana, es considera que el més còmode per a la família és que pugui marxar a casa com més aviat millor i retrobar-se amb la seva quotidianitat, va informar l’ANA.