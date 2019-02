Diners per al segon quiròfan de l’hospital de la Val d’Aran

La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, va visitar la Val d’Aran, on va presentar davant el Conselh Generau d’Aran i els dirigents municipals diferents iniciatives en les quals està treballant la corporació, entre els quals destaquen l’aportació de 500.000 euros per a un segon quiròfan a l’Hospital de la Val d’Aran, dos projectes FEDER que la corporació finançarà en un 25% i la millora de la carretera de Vilamòs, que suposarà una inversió per prop de 2 milions d’euros per part de la Diputació.



Durant la seva estada a l’Aran, la presidenta de la Diputació va estar acompanyada pel Síndic aranès, Carlos Barrera, i va mantenir a la seu del Conselh Generau una reunió amb els Conselhèrs de Govèrn del Conselh Generau i una posterior trobada amb el ple del Conselh, alcaldes d’Aran i presidents d’entitats municipals descentralitzades.

Peticions

Una de les peticions que se li ha fet arribar ha estat per al finançament del segon quiròfan a l’Espitau Comarcal dera Val d’Aran. La Diputació atendrà la sol·licitud destinant 500.000 euros a l’adquisició del material necessari per a l’equipament, que s’està construint. «Aquest quiròfan dóna resposta a les necessitats de l’Aran», va dir la presidenta. Perelló també va recordar que seguiran col·laborant en el conveni marc amb el Conselh Generau per facilitar ajuts a la llengua aranesa.



Sobre l’hospital, Carlos Barrera va agrair que la Diputació hagi donat prioritat a aquesta inversió i altres accions que «no només beneficiaran la Val d’Aran, sinó el conjunt del territori, dins de l’aposta pel reequilibri territorial», informa RàdioSeu.



Pel que fa als fons FEDER, aniran destinats a completar un projecte que preveu fer un conjunt d’intervencions que ha de permetre millorar l’accés a diverses àrees naturals especialment protegides.