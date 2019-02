Apareix un vehicle bolcat a l’Aldosa de Canillo

Gràcies a un avís telefònic, la policia ha trobat aquest diumenge a la matinada un turisme bolcat amb matrícula espanyola a l'Aldosa de Canillo, sense cap persona a dins ni cap responsable per la zona. Segons han informat les autoritats, els fets han tingut lloc pels volts de les tres de la matinada quan un ciutadà els ha alertat en veure el vehicle tombat. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat també una dotació de bombers per a dur a terme les respectives tasques de neteja de la calçada, ja que en aquesta hi havia vidres i líquids del turisme. A hores d'ara, encara no s'ha localitzat el conductor i no hi ha hagut ferits.