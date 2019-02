Rècord de mòbils connectats simultàniament a la xarxa

El 30 de desembre, en ple període nadalenc, Andorra Telecom va registrar un rècord de persones connectades a la seva xarxa de manera simultània amb telèfons mòbils. Concretament van estar utilitzant la xarxa (sigui per trucar, enviar missatges o connectar-se a internet) més de 121.000 persones alhora. El darrer rècord era del 6 de desembre del 2010, a l’inici del pont de la Puríssima, en què s’havia assolit la xifra de 116.677 dispositius connectats. L’increment, doncs, és del 4%.



La companyia destaca d’aquestes dades que les connexions fetes amb telèfons mòbils estrangers «van superar abastament les dels andorrans», situació que es va repetir durant «quatre jornades consecutives de les festes de Nadal».



Així doncs, el dia 30 els telèfons estrangers, és a dir els que es van connectar per roaming, van significar el 54,4%, mentre que el dia 29, en què es va assollir un pic de 120.393 telèfons, els estrangers eren el 54,2%. Els dies 28 i 31 de desembre, la xifra es va situar en el 50,7% i el 50,4%, respectivament.

Equipaments per a 8 milions de persones

Vistos aquests percentatges el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, va subratllar la necessitat que Andorra tingui una xarxa dimensionada més enllà dels seus clients, tenint en compte la important xifra de visitants que rep en èpoques festives. «Hem de tenir uns equipaments preparats no per 74.000 habitants sinó per vuit milions de visitants a l’any», ha manifestat. Per aquest motiu la companyia està obligada a tenir antenes amb el doble de capacitat, les quals es financien amb les tarifes d’itinerància que paguen els operadors estrangers, va informar.

D’altra banda, durant les festes de Nadal també es va registrar un rècord de consum de dades mòbils, amb un total de 66,62 TB, el que implica un increment del 46% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 45,49 TB. El dia amb més consum va ser l’1 de gener amb un 4,4 TB, molt per sobre els 2,8 TB del mateix dia un any abans.



Els turistes francesos són els que fan un consum més elevat de dades, el 19% del total. Això s’explica perquè els operadors francesos han inclòs Andorra dins de l’espai europeu i, per tant, els seus clients no han de pagar cap extra per navegar amb itinerància des d’Andorra. Pel que fa als turistes espanyols, el consum de dades es va situar en el 5%. Cal recordar que en els últims mesos, diversos usuaris han denunciat les seves companyies per l’abusiu preu de les tarifes que han hagut de pagar durant la seva estada al Principat.



Quant a les zones amb més connexions, el tràfic més elevat es produeix a la vall d’Orient i està encapçalat pel Pas de la Casa, Soldeu i el Tarter, va informar l’ANA.