Espanya complica el registre de nadons de ventre de lloguer

El Ministeri de Justícia d’Espanya ha deixat sense efecte la instrucció enviada des de la seva Direcció General de Registres i del Notariat el dia 15 de febrer a totes les ambaixades i registres per generalitzar l’admissió de proves de l’ADN que certifiqués la paternitat per inscriure al Registre Civil els nadons nascuts per gestació subrogada als països on no s’emeten sentències de filiació paterna, com passa a Ucraïna. El comunicat va arribar 24 hores després que s’emetés la instrucció que hauria permès substituir la normativa actual que exigeix una sentència prèvia de filiació del menor.



Des del Govern espanyol es va recordar que els ventres de lloguer són una pràctica prohibida i van tornar a desaconsellar començar qualsevol procés d’aquestes característiques. Amb tot es va admetre que s’està buscant «la millor solució possible» per a les famílies que es troben en una situació de bloqueig, ja que segons l’Executiu, tenen l’obligació de «preservar i protegir els drets de les mares biològiques, independentment de la seva nacionalitat, així com de protegir l’interès superior del menor».

Nova llei

El canvi aplicat a Espanya arriba just després de l’intens debat que es va produir al Consell General al voltant d’aquesta qüestió per les reserves d’esmena presentades per la consellera del PS, Rosa Gili. La socialdemòcrata va reclamar un debat més aprofundit sobre la qüestió i que no es recollís en la llei sobre reproducció assistida. En aquest sentit, preguntada sobre la notícia d’Espanya, va indicar que «posa en evidència que no és un tema senzill ni evident i que cal un debat».