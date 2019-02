La primera ‘generació Permsea’ suspèn la implementació del model

La primera generació d’alumnes que han estudiat amb el Permsea (Pla estratègic per a la millora del sistema educatiu andorrà) estan molestos i neguitosos amb la manera en què el nou sistema educatiu s’ha implementat a les aules. A través d’un escrit redactat per un alumne de segon de Batxillerat, Oscar Pichel, els estudiants van fer arribar a aquest rotatiu la seva preocupació davant del que consideren que és «un mal sistema d’avaluació» i, sobretot, davant «dels dubtes que genera el sistema i que ni els propis professors ens saben respondre».



La queixa principal és la nova fórmula d’avaluació i la «falta de preparació» d’alguns docents

Per tot plegat, alumnes de diferents cursos de l’escola andorrana s’estiguin a organitzant per manifestar-se en contra del sistema. De moment, han creat un perfil a Instagram sota el nom @elscriterissonunafarsa amb l’objectiu de fer una crida a una manifestació el 12 de març a les 10.30 hores davant de l’edifici administratiu del Govern. En el mateix post afirmen que «el sistema d’avaluació no pot quedar com està» i animen als estudiants a rebel·lar-s’hi en contra. Per ara, el compte només té 56 seguidors i la publicació, 30 m’agrada. Amb tot, Pichel va indicar ahir que la iniciativa –de la qual no és impulsor– ja ha arribat a Batxillerat i que «el malestar dels alumnes està fent que la convocatòria estigui corrent com la pólvora i que la gent no descarti participar-hi».

La Tecnologia i la POB, dos dels neguits

Un dels aspectes que més ha fet enfadar als joves és la implementació de la part tecnològica del Permsea. «El primer curs amb el Permsea va ser un desastre», relataven especificant que alguns docents no s’havien utilitzar correctament les noves aplicacions tecnològiques. «En sabíem més nosaltres que ells i acabaven utilitzant el nou sistema per jugar durant les classes». Un fet, reconeixien, que després «ens ha passat factura». En aquest sentit, entenen que calia una formació específica per aquests mestres abans de la implementació del nou sistema per evitar la sensació «d’improvisació». «El canvi de nivell entre secundària i Batxillerat ha estat molt fort», van considerar tot admetent que «creiem que és perquè vam sortir de secundària amb un nivell molt més baix que abans». «A Batxillerat tots els alumnes estem molt enfadats», remarcaven.



Un altre dels grans neguits és la implementació del Permsea a les POB (Prova Oficial de Batxillerat). Pichel és un dels alumnes que s’enfrontarà per primera vegada a la nova prova. Els seus companys, com ell, estan preocupats per la «poca informació» que en tenen. Com a exemple, van explicar que fins fa pocs dies no disposaven «d’una graella en què s’especifica què hem de fer per aconseguir una A (la màxima nota) quan fa mesos que estem fent exàmens per preparar-nos». En aquest sentit, els estudiants deixen clar que entenen que la primera generació d’un sistema educatiu nou és normal que sempre es trobi amb més dificultats i que tenen l’esperança que les promocions posteriors s’ho trobin tot «més ordenat», però malgrat això, lamenten que «a tres mesos de les proves POB no se’ns hagi explicat abans amb detall els indicadors de les notes».

La versió dels professors

D’altra banda, des del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) van indicar que desconeixien el moviment dels alumnes però que els consta que hi ha professors que també tenen queixes en el mateix sentit. «La desinformació general i la constant improvisació són els principals neguits dels docents», va exposar el president del sindicat, David Garcia. Des del SEP es van mostrar predisposat a conèixer les queixes dels estudiants per unir forces de ser necessari. Un pas ben rebut per als alumnes, que no descarten una reunió amb el sindicat.