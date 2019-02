L’FC Andorra no falla davant la Rapitenca i segueix imparable

L’FC Andorra va visitar la Devesa ahir per enfrontar-se a la UE Rapitenca en un duel molt especial pels locals, primer de tot, perquè els tocava rebre un conjunt amb un gran ressò mediàtic i segon, perquè els locals han canviat d’entrenador i, per tant, va ser el primer partit amb Gregorio Ocaña a la banqueta, entrenador que intentarà mantenir la categoria. Així, sumar els tres punts era vital però finalment, l’FC Andorra es va emportar el premi i ara suma tres victòries consecutives després de mostrar, partit rere partit, del que és capaç i que tots els canvis que ha fet aquests darrers dos mesos estan donant els seus fruits.

D’aquesta manera, el partit va començar molt igualat, fet que es va mantenir durant la primera part, on els tricolor van tenir poques ocasions clares. Tot i això, els andorrans es van mantenir tranquils, fent una defensa solvent davant d’un rival que li impedia construir les jugades i el joc de toc de l’Andorra i només va tenir un parell d’oacions clares.

En el segon temps, l’Andorra va sortir diferent, millorant el seu joc, amb canvis tàctics visibles que van fer que Mouhamadou Keita anotés des de l’esquerra l’únic gol del partit en el 73 després que la pilota rebotés en un defensor rapitenc i acabés al fons de la xarxa. Després, els locals van intentar el gol, però l’Andorra va fer una bona feina defensiva i va impedir l’empat local.

En aquest sentit, l’entrenador tricolor, Gabri Garcia, va considerar que «ha estat un partit especial per les circumstàncies que l’envoltaven» i «per tot el que ens jugàvem els dos». «Quan hi ha un canvi d’entrenador, s’espera que els jugadors donin més de si en aquell partit», i per tant, «ja esperàvem aquesta reacció i aquest plantejament», indicava. «Ha estat un partit de futbol, en algun moment de molt futbol», reiterava.

«A la primera part, ha costat molt generar ocasions, a més ens hem trobat un equip molt físic, aguant molt», destacava i afegia que, a la segona part, «hem tingut més control», «és on ha vingut el gol», recordava. «En els darrers minuts hem patit la pilota llarga» i definitivament «ha estat un duel de molta intensitat i de poques ocasions».

Piqué: «M’alegra molt que Messi s’involucri»

Durant el sorteig de la fase final de la Copa Davis que se celebrarà el pròxim novembre a Madrid, Gerard Piqué va explicar que «Messi forma part de la Copa David» i que «és un soci, part de la família Kosmos» i que «li agrada el tennis». «Tenim una relació de 18 anys, des que va arribar al club i sempre tracto de compartir amb ell les coses que penso», i, per tant, «li encanta ser part d’això».

Per altra banda, va explicar que «s’ha implicat amb Kosmos» i que «ha tingut un paer important en la compra de l’FC Andorra i la resta de projectes». «No vol tenir un paper preponderant, però m’alegro molt que s’involucri», remarcava.

A més, va destacar que «entenc l’esport com un vehicle per fer gaudir a la gent, no per guanyar diners».