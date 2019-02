El Sant Julià segueix invicte a la lliga nacional

Per un altre costat, els escaldencs es van imposar a l’FC Ordino per 1 a 3 gràcies a una altra actuació de Genís Soldevila, que va deixar el partit sentenciat en 30 minuts.

Per altra banda, els colomencs van fer els deures contra l’FC Lusitans i es van emportar la victòria per 2 a 0 amb gols d’Aleix Cistero i Juli Sánchez. D’aquesta manera, se situen a quatre punts del lideratge mentre que l’FC Lusitans ja comença a perdre posicions a la taula i encaixa tres jornades seguides perdent, després del canvi de plantilla.

Per El Periòdic

