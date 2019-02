Chalmeta i Pujol es perfilen com a vencedors

JOSEP ROIG CANDIDAT A CAP DE GOVERN PER SDP

Per altra banda, Pujol va indicar que té «ganes de provar aquest recorregut però fent tota la parabòlica d’entrada a la recta de meta». «Sens dubte parar en el revolt de dretes final no serà fàcil», remarcava.

Així, Chalmeta va explicar que «vam tenir el temps just de desplaçar-nos al Circuit Andorra i passar les perceptives verificacions prèvies a la carrera». «Durant els entrenaments lliures hem rodat el motor, per a tenir-lo en condicions en el moment en què es comencessin a jugar punts de cara el campionat», comentava i assegurava que «tot ha sortit bé i hem aconseguit el ple».

En la categoria reina (GS), José Roger Chalmeta, una vegada resolts els problemes mecànics que va patir a la G2, va tornar a demostrar que és un clar candidat per aconseguir títol. Malgrat això, el pilot de Campanet, Miquel Socias, vencedor de les GS2, segueix a l’aguait, a l’espera de poder donar la sorpresa. Per altra banda, Ferran Pujol, amb el seu tercer triomf consecutiu en la GS2, sembla haver donat el cop de gràcia al campionat d’aquesta categoria.

Per El Periòdic

