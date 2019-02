Descens de cinc dècimes de l'IPC

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de gener del 2019 és del 0,2% (gener 2018: 0,8%). La variació anual del mes de gener del 2019 és del 0,2% (desembre 2018: 0,7%), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que formen l’IPC, cosa que suposa una disminució de cinc dècimes. D’altra banda, la inflació subjacent se situa al 0,1% en relació al mateix mes de l’any 2018.

Els principals grups de l’IPC que provoquen el descens són el transport amb una variació negativa del 2,3% (0,8 punts inferior a la del mes de desembre) a causa del descens del preu dels carburants i lubricants, respecte al mateix mes de l'any anterior i aliments i begudes no alcohòliques amb una variació positiva del 0,9% (0,8 dècimes inferior a la del mes de desembre), a conseqüència d’una disminució dels preus de les begudes no alcohòliques. D'altra banda, l'apartat més inflacionista és el d'esbarjo, espectacles i cultura (0,8 dècimes superior a la del mes de desembre), aquest augment és a causa de l’increment de preus dels béns duradors per la recreació a l’exterior.

La variació anual de l’IPC d’Espanya del mes de gener del 2019 se situa al +1% (desembre 2018 +1,2%. La variació anual de l’IPC avançat de França del mes de gener del 2019 se situa al +1,2%.