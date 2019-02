Detingut el gerent d'un local d'oci nocturn del Pas per tocaments a una cambrera

El passat dissabte 16 de febrer la policia va detenir a un home resident de 65 anys al Pas de la Casa. L'home és el gerent d'un local d'oci nocturn de la localitat encampadana i hauria fet tocaments a una cambrera del seu propi local.

Tal com informa el cos d'ordre, va ser el propi detingut qui va trucar a la policia, cap a les 3.45 de la matinada, per denunciar que va rebre una bufetada per part d'una de les seves empleades. Un cop feta l'enquesta per esclarir els fets, es va desprendre que l'agressió de la cambrera va venir motivada pel fet que, presumptament, el gerent del local on treballa li hauria fet un tocament en una part íntima sense el seu consentiment. L'home està acusat d'un delicte contra la llibertat sexual.

Aquesta detenció s'emmarca en el balanç policial d'actuacions durant la setmana passada, i que es va tancar amb 22 persones detingudes, de les quals sis per delictes contra la salut pública, cinc per delictes relacionats amb la seguretat en el trànsit i onze per altres delictes.

D'entre aquests darrers destaca el d'una mare i el seu fill (residents i de 48 i 18 anys respectivament) que s'haurien agredit mútuament durant una discussió familiar. El dissabte a les 23.30 hores els agents van rebre l'avís del jove que afirmava haver estat agredit per la seva mare, però després es va comprovar que ell hauria fet el mateix, motiu pel qual se'ls va detenir per com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic.

El diumenge, i de matinada, una dona no resident de 25 anys va ser detinguda al Pas de la Casa després de barallar-se amb una altra dona. A més, la detinguda va fer la intenció d'agredir amb un cop de genoll a un dels agents interventors i va proferir injúries envers els agents, informa el cos.

Sense marxar de la parròquia d'Encamp, dissabte va ser detinguda una dona resident de 42 anys per insultar i amenaçar a un agent de circulació que li estava recriminant que havia aparcat malament. També va amenaçar a agents de policia.

Finalment, la policia va haver d'intervenir i detenir a dos homes residents de 23 i 40 anys que, a primera hora del matí de divendres, es van barallar en un bar d'Escaldes-Engordany.

Dins l'àmbit dels delictes contra la salut pública destaca la ja feta pública de dos homes de 21 anys d'edat com a presumptes autors d'un delicte de contraban i associació il·lícita en el marc de l'operació 'Mitja'.