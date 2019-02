Avís d’estafa a través de l’e-mail

JOSEP ROIG CANDIDAT A CAP DE GOVERN PER SDP

Els últims dies s’ha detectat que hi ha persones que estan rebent correus electrònics amenaçant-los que tenen les seves contrasenyes amb la intenció d’extorsionar-les i treure’n un profit econòmic. Des d’Andorra Telecom s’avisa que aquests e-mails són falsos, recomana que es faci un canvi de ‘password’ i que sobretot no es faci clic en cap enllaç ni s’entri en contacte amb el remitent del correu.

Per El Periòdic

