Martí convoca les eleccions amb el desig que pugi la participació

El cap de Govern Toni Martí va anunciar ahir de manera oficial el decret de dissolució del Consell General i la convocatòria d’eleccions generals —signat també pels Coprínceps— per al proper 7 d’abril, data en la qual Martí desitja que «hi hagi un punt d’inflexió en la corba descendent de participació». El nombre de persones que van anar a votar en la darrera contesa electoral al 2015 va baixar del topall del 70% per primera vegada en la història del país i és per això que a Martí l’agradaria recuperar «la tradició de percentatges alts que ha caracteritzat a Andorra».

En aquest sentit, Martí va assegurar que enguany «per la part que pertoca a la transparència del Govern hem fet tot el necessari perquè torni a pujar» i, per tant, «no es podrà dir que no hi ha hagut temps per preparar-les ni tampoc que la convocatòria d’aquestes hagi estat sobtada».

Martí: «Espero una campanya de confrontació d’idees i no de desqualificacions i difamacions com les que he sofert jo»

En relació amb la campanya electoral, el cap de Govern va comentar que espera que sigui «una campanya de confrontació d’idees i no de difamacions i desqualificacions com les que he sofert jo». A títol personal, Martí va expressar el seu anhel perquè hi hagi «una tercera majoria absoluta de DA». Davant d’un hipotètic escenari de pactes postelectorals Martí va admetre que «malgrat que no ho sembli pel tram final de legislatura hi ha hagut una forta complicitat amb el PS», alhora que va comentar que en temes de societat són més propers a les posicions de la terceravia.

El cap de Govern es va mostrar «satisfet per haver pogut complir moltes coses del nostre programa electoral» en el seu segon mandat malgrat haver passat per«moments extremadament complicats com l’afer BPA», un fet que segons Martí ha repercutit en una legislatura «atípica i molt intensa».

Quant a la controvèrsia del vot judicial, Martí va voler deixar clar que «a Andorra els processos electorals sempre han estat nets» i en relació amb aquest sistema de votació va defensar que «és potestat exclusiva del poder judicial» i que el Govern únicament és limita a subministrar els mitjans que escaiguin. En qualsevol cas, el cap de Govern va comentar que «és una polèmica que ens la podríem haver estalviat tots plegats».

Dates electorals

Els col·legis electorals estaran oberts el dia 7 d’abril des de les 9.00 fins a les 19.00. Per la seva banda el vot judicial es podrà dipositar des del dilluns 25 de març —l’endemà de l’inici de la campanya— fins al dissabte 6 d’abril —dia de la jornada de reflexió— amb l’excepció de diumenge que la Batllia romandrà tancada. El vot per correu es pot sol·licitar fins al 26 de febrer —fins avui han rebut 96 peticions— i el 2 d’abril serà el darrer dia per enviar-lo per correu.