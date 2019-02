Validada la pena per intentar matar l’exparella a l’N-260

El Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de 10 anys de presó per al jove que el juny de 2016 va intentar matar la seva exparella, veïna de la Seu, tot provocant un accident de trànsit a la carretera N-260, a la recta de Montferrer.



Segons va publicar el diari Segre, l’alt tribunal espanyol ha desestimat finalment el recurs que havia presentat la defensa del condemnat i, per tant, ara la sentència ja és irrevocable. De fet, inicialment l’Audiència de Lleida va condemnat l’home, de 25 anys, a 12 anys de presó, però posteriorment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebaixar aquesta pena fins als deu anys, perquè el va absoldre del delicte de temptativa d’homicidi sobre el conductor del cotxe amb el qual va impactar. Tot i aquesta reducció, el seu advocat va decidir recórrer al TS, que va admetre parcialment la petició però que ara ha donat la raó al TSJC. La condemna és de set anys i tres mesos de presó.



Els fets es van produir el 26 de juny de 2016, quan el jove va trucar a la noia –que llavors tenia 22 anys–perquè ell havia anat a la Seu i volia parlar amb ella, que va acceptar la trobada. Llavors van pujar al cotxe del noi i aquest va començar a conduir per l’N-260 fins que en un moment donat, al terme municipal de Montferrer i Castellbò, hauria accelerat a tota velocitat i hauria envaït el carril contrari, mentre li deia a ella frases com «si no ets per a mi, no ets per a ningú» i «no cal que et posis el cinturó, que serà més ràpid i menys dolorós». Tot i aquesta clara intencionalitat, el conductor del cotxe que venia de cara va poder evitar el xoc i el vehicle va acabar patint una sortida de via. En arribar una patrulla dels Mossos d’Esquadra per ajudar-los, la noia els va explicar immediatament que ell l’havia intentat matar. va informar Ràdio Seu.