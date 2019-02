Un ferit en un accident de parapent a Organyà

Un parapentista va resultar ferit aquest diumenge arran d'una caiguda en un intent d'enlairament al terme municipal d'Organyà. Fonts mèdiques han apuntat que el seu estat era "menys greu".

Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, l'avís de l'accident es va rebre cap a 2/4 de 3 de la tarda des de la zona de la muntanya de Santa Fe. Per causes que s'investiguen, l'aficionat, de 47 anys, va iniciar la maniobra per dur a terme un vol amb parapent, però l'operació no va sortir bé i va caure al terra des d'una alçada d'uns 20 metres. A causa de l'impacte, va patir diverses ferides entre les quals hi ha un traumatisme en un turmell.

Efectius del GRAE dels Bombers es van traslladar al lloc dels fets per atendre el parapentista. Posteriorment, el SEM el va traslladar al Sant Hospital de la Seu d'Urgell.