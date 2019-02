Traslladat a Catalunya el ferit en el xoc mortal al Punt de Trobada

L’home espanyol de 61 anys que va resultar greument ferit en l’accident de trànsit mortal del dijous a Sant Julià de Lòria va ser traslladat ahir en ambulància a l’hospital de la seva localitat d’origen, a Catalunya, van precisar fonts de l’Hospital de Meritxell. L’estat de la víctima va millorar de forma progressiva després de ser intervinguda d’urgència per un greu sagnat abdominal. El cinturó de seguretat va provar-li un tall profund a la zona per la força de l’impacte. Des d’aleshores, estava ingressada a l’UCI del centre andorrà.



La víctima era el conductor del vehicle que va perdre el control en fer un revolt d’esquerra a la CG1, a l’altura del Punt de Trobada, per causes que es desconeixen. El turisme, un BMW I3 amb plaques espanyoles, va encastar-se contra un camió de matrícula andorrana que estava estacionat a l’aparcament del centre comercial. Diverses dotacions dels Bombers van treballar en el rescat de l’home, que va quedar atrapat en l’interior del cotxe. En l’accident va perdre la vida l’ocupant, una dona de 85 anys, que era la mare del conductor.