Puig acaba segon al gegant de la Copa d’Europa de Zagreb

El vencedor de la cursa va ser l’eslovè Martin France mentre que tercer va ser el francès Pierre Creton. En aquest sentit, Puig va aconseguir aquesta posició amb unes condicions complicades de la pista i va aconseguir sumar 80 punts més a la general, on ja s’apropa a la primera posició, Avui competirà en l’eslàlom.

L’esquiador paralímpic Roger Puig va disputar ahir el gegant de la Copa d’Europa de Zagreb, Croàcia, on va aconseguir acabar en segona posició. A la primera mànega, va finalitzar segon cometent un error important en el darrer mur que el va allunyar de la primera posició. Així mateix, a la segona va ser capaç de mantenir la posició.

Per El Periòdic

