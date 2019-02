L’MVK*12 presenta un calendari molt ambiciós

Després d’una primera temporada amb bons resultats, l’equip MVK*12 espera fer un salt qualitatiu pel que fa al calendari de curses així com en el gruix de la plantilla, ja que apostaran per joves corredors de la base i per fitxar.

En aquest sentit, l’equip vol «ser un equip de referència en el calendari català i espanyol elit - sub23». En aquest context, segons va comentar Samu Ponce a EL PERIÒDIC «ha de ser un any de consolidació» i «per aconseguir resultats», a més de disputar «voltes elit». «Els ciclistes del Principat han de tenir un pont i aquest equip serveix per adaptar-se a la categoria, com vaig fer jo», destacava.

En aquest context, els corredors confirmats són Joel Ponce, Marc Gasa, André Moutinho, Sergi Martin, Jordi Majoral, Víctor Yuste, Oriol Cardiel, Guillem Sánchez, Òscar Cabanas, Albert Gomez, Dani Reyes, Miquel Martínez i Mauro Garcia.

Per altra banda, pel que fa al calendari, destaca la participació de l’equip a la Volta a València o a la Volta a Cantabria entre altres competicions de renom.

Final de l’acord

Per altra banda, com a novetat important, aquest equip passa a anomenar-se MVK*12, ja que tot i que tots els corredors són socis i tenen com a club principal l’Agrupació Ciclista Andorrana, s’ha trencat la col·laboració que hi havia per a dos anys. Així, segons va explicar Ponce, «el principat motiu ha estat un conflicte entre els patrocinadors del club i algun patrocinador que hi haurà aquest any dins l’equip». «Per aquest motiu, hem decidit que cadascú seguís amb els seus projectes d’aquesta manera», concloïa.