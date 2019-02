Sandra Herver es retira temporalment dels tatamis

MONTSERRAT PALAU Venedora de quadres de punt de creu per internet

El problema ha de servir per reflexionar sobre el treball legislatiu

En aquest sentit, cal recordar que la karateka va patir una doble fractura al canell a l’Open Internacional d’Escaldes que la va deixar entre quatre i sis mesos de baixa i va haver de passar per quiròfan per curar la lesió i això va fer que es perdés el Campionat del Món sènior que es va disputar a Madrid el passat novembre.

Encara que el karate nacional està vivint el seu millor moment, aquest ha viscut un revés important, ja que Sandra Herver, karateka del Club Karate Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany i membre de l’equip nacional andorrà de karate, ha hagut de prendre la decisió de retirar-se temporalment dels tatamis per recomanació mèdica.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació