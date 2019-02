Aixàs assegura que l’amenaça del Madrid és una «reacció en calent»

De nou, la polèmica arbitral es va convertir en protagonista de la Copa del Rei, aquest cop a causa de les decisions dels darrers segons de la final entre el Reial Madrid i el Barça Lassa que van donar la victòria als blaugrana. En aquest sentit, Gorka Aixàs, president del MoraBanc, va assegurar que les «va veure tothom» i que «no sóc de diferent opinió». A més, va explicar que es van produir dues situacions on els arbitres van estar «desafortunats».

A onze segons del final del partit, no es va xiular una falta clara d’Anthony Randolph sobre Chris Singleton i que hauria certificat el triomf blaugrana. Després, ja quasi sobre la botzina, es va donar per vàlida una cistella decisiva d’Ante Tomic en considerar que havia rebut un tap il·legal quan la pilota havia tocat l’anella prèviament.

Per tant, després de les amenaces del Reial Madrid d’abandonar la competició, Aixàs va destacar que «no m’imagino una ACB sense el Madrid» i va reiterar que «tot i que s’ha amenaçat amb això, tot és una mica fruit de la polèmica, una reacció en calent per com va anar la final». «Tots tenim clar que són el motor de la competició i que la seva rivalitat ens ofereix partits espectaculars com el de diumenge», indicava i afegia que «són necessaris». «Es fa difícil veure o imaginar una competició sense ells», reiterava.

L’ACB reconeix «l’existència d’errors greus en el final del partit» després de les declaracions de Sánchez

En aquest sentit, el Reial Madrid, el pròxim rival del MoraBanc a la Lliga Endesa, va plantejar fer una consulta entre els socis per decidir si continuava a la competició si no s’apartava de manera indefinida als àrbitres de la final. A més, l’Associació d’Àrbitres de bàsquet va emetre un comunicat reconeixent «l’existència d’errors greus en el final del partit» i afirmant que «acceptem i acatem la decisió que pugui prendre l’ACB en relació a aquests errors». Així mateix, van recordar que «no deixem de ser humans i cometem errors», encara que «treballem i seguirem fent-ho cada setmana per tractar d’evitar-los».

Igualment, Antonio Martín, president de l’ACB, va admetre que «es van cometre diversos errors arbitrals greus» en les darreres jugades de la final, que van generar una gran polèmica i van motivar una protesta del club blanc després de perdre per 93 a 94.

«Per primera vegada hem posat a disposició de tot el món la imatge de l’Instant Replay i, per tant, tota l’actuació en referència a la jugada és pública i els aficionats han pogut veure en directe exactament el que es va revisar i la decisió que van prendre els àrbitres», recordava i destacava que «hi ha accions que per reglament no es poden revistar». Així mateix, va subratllar que «s’ha de saber conviure amb l’error humà» i que «s’ha de millorar de manera rellevant la formació tècnica de manera continuada durant tota la temporada». «Això serà una prioritat», reiterava.

Aquestes declaracions es van produir després que Juan Carlos Sánchez, director de la secció de bàsquet del Reial Madrid explotés: «L’any passat vam callar, però aquest no». «L’única reclamació que tenim és el dret a la rebequeria, però volem que es prengui nota». «Ja n’hi ha prou», reiterava. També va explotar Felipe Reyes, qui va titllar als àrbitres de «lladres» i va assegurar que va ser «un puto robatori», «i que ho sàpiga tot el món, dos anys seguits, això és un robatori, és claríssim, tap claríssim», afirmava molt enfadat.

Malgrat això, la reacció no va ser la mateixa per part del Madrid en el partit contra el MoraBanc quan es va produir el famós camp enrere de la Copa del Rei.