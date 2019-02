Purito per Buthan, el projecte més ambiciós

MONTSERRAT PALAU Venedora de quadres de punt de creu per internet

El problema ha de servir per reflexionar sobre el treball legislatiu

Per la seva part, Purito va animar a «tothom a inscriure’s en una iniciativa molt maca en la que segur que ens divertirem i a més ho farem per una bona causa». Així mateix, Marta Alberch, d’Unicef, va explicar que «és important l’ajuda que es pugui aconseguir perquè els projectes de col·laboració que estem tirant endavant amb Buthan són absolutament fonamentals», indicava.

En aquest context, el president del club, Gorka Aixàs, va explicar que «la venda de bicicletes ja ha arrencat a bon ritme i això ens fa pensar que tot anirà bé» i va voler agrair «a Caldea la col·laboració i al Joaquim Rodríguez la predisposició per ajudar-nos». «Per a nosaltres és un plaer tornar a col·laborar amb Unicef amb qui ja fa anys que organitzem iniciatives així», afegia.

Així, Caldea aportarà tot el material necessari. En aquest sentit, a cada classe hi haurà 50 bicicletes que es poden contractar a través del MoraBanc Entrades. Cada classe costa 15 euros excepte la de les 18 hores amb Purito Rodríguez que en costa 25.

En aquest sentit, Joaquim Purito Rodríguez dona nom a una iniciativa que vol aconseguir recórrer els 7.848 quilòmetres que separen Andorra de Buthan, localitat on Unicef Andorra té un programa de col·laboració. D’aquesta manera, amb l’esforç dels participants en set classes d’spinning. L’esdeveniment es produirà a la pista del MoraBanc i en el descans del partit contra el Reial Madrid, Purito i quatre corredors més recorreran els darrers metres.

Els pròxims 2 i 3 de març el Poliesportiu d’Andorra acollirà el repte solidari més ambiciós de la seva història: Purito per Buthan. Organitzat juntament amb Caldea, els beneficis seran per Unicef.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació