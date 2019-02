Prop de 300 alumnes participen a la cantada interescolar

MONTSERRAT PALAU Venedora de quadres de punt de creu per internet

Prop de 300 alumnes de les escoles andorranes de les diferents parròquies han participat aquest dimarts en la cantada interescolar celebrada a l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos de Sant Julià de Lòria. Aquest esdeveniment és ja una tradició de l'escola andorrana que té lloc un cop a l'any. A més a més, tots els alumnes han elaborat una exposició que té com a objectiu donar a conèixer els trets més característics de les diferents parròquies. Aquesta cantada és, per tant, el tret de sortida d'aquest acte. També, a l'inici de cada actuació, alumnes prèviament escollits han llegit un comunicat informatiu amb allò que anaven a interpretar.

Per El Periòdic

