Revolta per les guàrdies

Els inspectors de treball van obrir la caixa dels trons de la retribució de les guàrdies per les diferències que s’apliquen entre els forenses i la resta de treballadors amb una demanda que la Batllia ha admès a tràmit. I com era previsible, el conflicte s’estén. Altres sindicats que representen funcionaris que han de fer guàrdies en la seva feina han anunciat que també s’adheriran a la demanda, ja que comparteixen els arguments dels inspectors de treball i volen que s’apliqui el mateix tracte a tothom. CFPA, Sipaag i l’ABA ja ho estan analitzant amb els respectius advocats i si no hi ha sorpreses, també recorreran a la justícia.



Els inspectors de treball van exposar que amb el canvi del reglament de sistemes de compensació, les guàrdies dels forenses es consideren estructurals perquè les han de prestar tots els dies durant les 24 hores, tant si és festiu com no. En canvi, la resta es consideren circumstàncies laborals no estructurals, que són les que deriven de fets puntuals com a conseqüència d’esdeveniments ocasionals o extraordinaris, o que tenen una durada limitada en el temps o en el desenvolupament del lloc de treball.

Comparacions

Fonts del CFPA van remarcar que «el fet d’estar de guàrdia vol dir que has d’estar localitzable i acudir a la feina en un màxim de 30 minuts, per tant, ha de ser per a tots igual siguis forense, policia o operari de manteniment». Així, reiteren que «no pot ser que els forenses cobrin 1.000 per una setmana de guàrdia i la resta 154».



Uns arguments que també comparteixen des del Sipaag. El president del sindicat de treballadors de l’administració pública, Lluís Anguita considera que des del Govern «defensen una cosa que és indefensable. Pagar 1.000 euros per una setmana de guàrdia és una animalada». En el cas de l’administració general «som molts que fem guàrdies: informàtics, tècnics de manteniment, xofers oficials, inspectors de medi ambient, veterinaris», i consideren que «el fet d’estar de guàrdia és el mateix per a tots».



Anguita va mostrar-se especialment crític amb l’argumentació que va donar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, durant una sessió de Consell General en la qual se li va demanar per la qüestió. «El ministre va defensar que els forenses sempre que estan de guàrdia els toca treballar i que la seva feina és perillosa. I la resta que fem? Totes les feines tenen les seves coses», va recriminar.



En aquest sentit, tant Anguita com les fonts dels CFPA veuen el canvi en el sistema de compensacions com «un increment de sou encobert». «Si la feina dels forenses és més complicada el que cal és que els revisin el sou», van apuntar les fonts del col·lectiu sindical de la policia.



El representant del Sipaag va reiterar que «si els forenses no cobren el que han de cobrar, que els revisin les nòmines», però va recriminar que no li sembla correcte que «per defensar un col·lectiu s’ataqui a la resta de funcionaris com si les seves feines no estiguessin al mateix nivell. Això és discriminar una part del col·lectiu de funcionaris».

Inspectors de treball

En el cas dels inspectors de treball van voler deixar clar que en cap cas qüestionen la retribució dels forenses ni tampoc volen que no se’ls paguin les guàrdies, però sí que van demanar rebre el mateix tracte. «Nosaltres hem d’estar disponibles qualsevol dia i a qualsevol hora per si hi ha un accident i si se’ns requereix, en 30 minuts hem de ser al lloc», per la qual cosa, al seu entendre les seves guàrdies també haurien de considerar-se estructurals.



Cal tenir present que els forenses cobren 120 euros per cada dia laborable que estan de guàrdia i 200 si és cap de setmana o festiu. En canvi, els inspectors de treball cobren 181,87 euros per cada guàrdia de 128 hores, sense fer diferències entre si l’actuació s’ha de fer en dies de festa o en dies no festius.