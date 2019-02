El cens caní per ADN entrarà en vigor l’1 de setembre

La implantació del cens caní per ADN comença a arribar al seu final. Segons va explicar la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols celebrada ahir, es preveu que l’1 de setembre entri en vigor la modificació del reglament de tinença d’animals que obligarà a tots els propietaris de gossos a fer-los una prova d’ADN per registrar-los al cens. De fet, està previst que dilluns la junta de govern de la corporació escaldenca aprovi, en representació de la resta de comuns, l’adjudicació del servei d’analítiques a una empresa externa.



Tot i que l’1 de setembre entrarà en vigor la normativa, Marín va exposar que s’ha decidit que fins al cap de «vuit o deu mesos» no es començarà a sancionar i durant aquest termini els propietaris tindran temps de fer les analítiques.



Els cònsols no han decidit encara quin a quin import ascendiran les multes ni tampoc si se subvencionarà o no, ni que sigui temporalment, la realització de les analítiques per inscriure’s al cens. La voluntat, però, seria trobar un punt d’acord i que tots els comuns actuïn igual. El cost de l’analítica per identificar el propietari d’un gos que no ha recollit una tifa és de 38 euros i els cònsols consideren que aquest import s’hauria de repercutir en la multa. Amb tot, s’han donat marge de temps per acabar de decidir.



D’altra banda, el Govern i els comuns han acordat que a partir d’aquest any les corporacions locals assumiran el cost de la recollida de la matèria orgànica que es fa a una quarantena de productors. Fins ara ho pagava l’Executiu, però és competència comunal, així que a partir d’ara cada comú pagarà 12.000 euros encara que la recollida només afecta Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.



Marín i el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, que van actuar com a portaveus de la reunió de cònsols, va detallar que mentre el contracte de recollida adjudicat pel Govern estigui vigent, els diners es pagaran directament a l’Executiu per cobrir el cost del servei. D’aquí a dos anys, però, un cop expiri el contracte, seran els comuns els encarregats de fer la nova adjudicació i per tant, el pagament també el faran directament ells. Actualment es recullen 1.000 tones de matèria orgànica.