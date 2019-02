El preu mínim de la visita al podòleg es rebaixa a 18 euros

Fins ara, el preu que aplica el Col·legi Oficial de Podòlegs d'Andorra per sessió és d'un mínim de 24 euros i un màxim de 30 euros. Gràcies al conveni de col·laboració que han signat aquest dimarts el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior en funcions, Xavier Espot, i la presidenta del Col·legi Oficial de Podòlegs d'Andorra, Marta Vidal, s'ha rebaixat aquest preu mínim als 18 euros. Tot i això, aquesta mesura tan sols afectarà, de moment, als beneficiaris de la pensió de solidaritat per a la gent gran que, a més, podran gaudir d'una subvenció de 10 euros addicionals a la cobertura de la CASS en dues sessions anuals. El nombre de beneficiaris, ha dit Espot, se situa entre "800 i 900 persones" i la seva entrada en vigor serà "immediata".



Per tant, d'aquest preu mínim de 18 euros, el ministeri d'Afers Socials en subvencionarà 10, la CASS aportarà 3 euros i la resta anirà a càrrec de l'usuari. En aquest sentit, Espot ha manifestat que "si els podòlegs cobren aquest preu mínim, estem parlant d'una subvenció d'entre un 70% i un 80% del preu de les sessions". El ministre en funcions ha posat en relleu que es tracta d'una "prova pilot", tot i que si funciona bé, "de cara al futur valorarem si cal ampliar les sessions o el ventall de persones que se'n poden beneficiar".



Tot i que el Govern ja va fer un pas endavant amb l'aprovació del reglament de la cartera de serveis socials i sociosanitaris el 2016, "calia fer un pas suplementari". Aquesta era "una de les reivindicacions importants" que la gent gran "ha anat traslladant any rere any al Govern". En aquest sentit, el titular d'Afers Socials ha assenyalat que la voluntat és promoure accions de prevenció, cura i tractament de les afeccions als peus, ja que aquestes tenen una gran repercussió en la mobilitat i, per tant, en un envelliment actiu i saludable. A més, ha agraït la col·laboració del Col·legi de Podòlegs per haver acceptat aquesta rebaixa, que facilitarà "que el percentatge de la subvenció del Govern tingui un calat molt important".



Per la seva banda, Vidal ha declarat que porten molts anys lluitant pel reconeixement de la podologia i que aquest "és un servei molt necessari per al col·lectiu de la gent gran". A més, ha mostrat la seva voluntat perquè els podòlegs "puguin abaixar una mica els preus" i, els beneficiaris, "puguin arribar a tenir aquest servei".



Espot seguirà al capdavant del ministeri, de moment



Arran d'una pregunta dels periodistes sobre si continuarà al capdavant del ministeri quan comenci la campanya electoral, el ministre ha declarat que és una decisió personal i, per tant, haurà de reflexionar. "De moment segueixo sent ministre però pot haver-hi una altra decisió en els pròxims dies", ha dit, deixant la porta oberta a una possible dimissió. Tot i això, Espot ha argumentat que, ara per ara, pot compatibilitzar les funcions de ministre amb les de candidat a les eleccions nacionals.