L’estudi sobre l’entrada de Saetde a Arcalís va costar 150.000 euros

El passat 31 de gener l’oposició del Comú d’Ordino va reclamar més informació sobre una partida superior als 100.000 euros que figurava a l’informe d’intervenció sobre els comptes anuals de Secnoa de la temporada 2017-2018. Segons la normativa, i tal i com van exposar les conselleres liberals Sandra Tudó i Eva Choy en aquell ple, les partides superiors a aquesta quantia han de comptar amb l’aval col·legiat de tots els membres del consell d’administració (llavors encara sense presència del nou màxim accionista, Joan Viladomat) per fer-se efectives, cosa que no s’havia fet en aquest cas particular. Segons va informar l’ANA aquesta partida, que va ser de 150.000 euros en total, es va destinar a finançar dos informes que la corporació va encarregar a l’empresa KPMG per avaluar la viabilitat de l’entrada de la societat Saetde dins de Secnoa. Després de les queixes, s’ha analitzat la situació i l’actuació amb els informes ha estat avalada i aprovada per la intervenció.



Encara que en total la suma és de 150.000 euros, cal dir que corresponen a diferents etapes d’aquest estudi de viabilitat. L’estiu del 2017 es va contractar a KPMG per un import de 50.000 euros per fer un procés iniciàtic d’aquesta oferta rebuda per part de la societat liderada per Joan Viladomat per comprar accions a Secnoa i entrar dins de l’estació d’Ordino Arcalís.



En un segon estadi, i com que la corporació va considerar interessant l’oferta rebuda per Saetde, va decidir encarregar un nou estudi a KPMG, en aquest cas més concret sobre quin havia de ser el procediment administratiu i públic per formalitzar aquesta entrada de capital privat a l’estació. En aquest cas, en un contracte signat l’octubre del 2017, es va acordar pagar a l’auditora 100.000 euros, que van ser abonats el març del 2018.

Firmes

Els pagaments van estar signats en un dels casos pel director de l’estació, Xabier Ajona, i en l’altre pel llavors president de Secnoa i cònsol major, Josep Àngel Mortés.



Segons va detallar l’ANA, tots aquests pagaments han tingut el seu reflex comptable en els comptes liquidats i el consell d’administració n’ha estat coneixedor en tot moment.



Per aquest motiu, i sumat al fet que es tracta d’un import global per la suma de dos informes diferents, l’interventor ha considerat que tot el procés s’ha fet amb transparència i els imports són justificables.