Andbank - La Purito Andorra, un nou equip ciclista per potenciar la base

Joaquim Purito Rodríguez va anunciar ahir la creació del nou equip ciclista Andbank - La Purito Andorra i comptarà amb Oliver Avilés com a principal integrant. L’objectiu de l’equip és entrar en el món de la competició en bicicleta de muntanya i també participarà en marxes nacionals i internacionals.

L’equip es va estrenar en competició fa poques setmanes a la Costa Blanca Bike Race, integrada dins el calendari de la Unió Ciclista Internacional, on van aconseguir un gran resultat, lluitant en cada etapa entre els 10 millors equips.

D’aquesta manera, l’esquadra andorrana s’ha marcat un ambiciós calendari amb prop de 20 carreres, entre les quals destaquen l’Andalusia Bike Race o la Titan Deserta més de reconegudes marxes com la Nove Colli i la GF Sportful a Itàlia o La Purito Andorra i la Sea Otter Europe de Girona.

Per altra banda, Avilés també participarà en tres curses de la Copa del Món de bicicleta de muntanya amb l’objectiu d’agafar experiència i sumar més punts UCI.

En aquest sentit, Purito va explicar que «és un altre projecte» i que «des del primer dia que em vaig posar un dorsal en una carrera BTT, vaig veure que això era el futur». «És un equip de bicicleta i volem que el públic estigui dins de l’equip», comentava i afegia que «és un conjunt que vol créixer amb el pas del temps, el més ràpid possible, ampliant el nombre d’integrants i tenir presència en diferents disciplines vinculades al ciclisme».

«Avilés ha estat un home que ha guanyat de tot, ha sigut veí meu tota la vida i un home que sempre m’ha seguit, que va deixar la bicicleta en el seu millor moment i que possiblement no va estar al meu costat professional per aquest motiu», recordava. «Està a l’elit en l’àmbit nacional i guanyant carreres», recordava. «Possiblement aquest any acabi amb el Bahrein Merida i em centri en aquest equip», revelava i afegia que «volem fer aquest equip més gran perquè ens coneguin a tot arreu».

A més, va revelar que «al final, tot el que es fa, és pas a pas». «Portem amb l’escola Purito molts anys i els nois van creixent, eren prebenjamins i ara són cadets i hem de pensar que en un futur, aquests nois hauran de tenir una sortida». «Aquest equip està fet per això, ja que hi ha molts corredors a Andorra de BTT que estan repartits per tot arreu i que no tenen un equip que sigui el centre», reiterava i afegia que «m’agradaria en un futur tenir corredors molt bons».

Per un altre costat, Avilés va explicar que «és un orgull formar part d’aquest equip, amb el Purito tinc una relació des de petits i és un somni fet realitat poder competir junts». «Vull agrair a tots els que m’han donat suport com Andbank», destacava. «Estic content i il·lusionat», sentenciava.