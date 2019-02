SDP denuncia la vulneració de drets del nou reglament del Consell

El cap de llista de Progressistes-SDP per a les properes eleccions generals Josep Roig va denunciar ahir «la restricció de drets constitucionals» que comporta la proposta de reforma del reglament del Consell General, aprovada el passat 7 de febrer a la cambra andorrana amb l’únic vot en contra del conseller progressista Victor Naudi.

Segons el candidat d’SDP, la modificació de l’article 5 d’aquesta llei, que «fins ara garantia el dret dels consellers generals a rebre dades, informes i documents provinents de l’Administració pública», vulnera drets fonaments com l’article 12 —que reconeix la llibertat d’expressió, comunicació i informació— i l’article 50 —que recull que el Consell General com a representació del poble andorrà exerceix la funció d’impuls i control del Govern— de la Constitució.

«Aquesta reforma posa en evidència un cop més la nul·la voluntat del Govern de DA d’actuar amb transparència», raó per la qual des de la formació lila van transmetre aquest neguit a la delegació de l’OSCE que va visitar el Principat la setmana passada. A més, des de la formació progressista van advocar per una modificació «urgent» del reglament del Consell per «garantir unes institucions transparents i lliures de corrupció» de cara a la propera legislatura.

Una legislatura "atípica"

El fins avui conseller general d’SPD Victor Naudi va comparèixer també en roda de premsa per fer balanç d’una legislatura «atípica i de retrocés institucional», tant per l’Executiu com pel Consell General.

Per una banda, Naudi va considerar que l’acció de Govern «ha estat un fracàs en l’àmbit econòmic i social», ja que «no ha contribuït a millorar la qualitat de vida d’uns ciutadans que en els últims mesos han vist com s’anava reduint el seu poder adquisitiu».

Pactes postelectorals

D’altra banda, Naudi va afirmar que el Consell General «ha fomentat constantment la inseguretat jurídica dins de l’àmbit legislatiu» durant els darrers quatre anys.

Respecte a la possibilitat de configurar una llista a la parròquia de Sant Julià de Lòria amb Laurèdia en Comú, Roig va limitar-se a dir que «estem treballant» perquè «encara no hem esgotat els terminis».