Worley entrenarà des de divendres fins a diumenge a Grandvalira

Tessa Worley, una de les candidates a emportar-se el gegant de les Finals de la Copa del Món de Grandvalira, entrenarà a la pista Avet des del pròxim divendres fins a diumenge. En aquest sentit, Worley ja coneix la victòria a Andorra perquè l’any 2012 es va imposar en la Copa del Món que es va disputar a Soldeu.

Ara mateix, la francesa ocupa la 15a posició de la general i és segona en el gegant, per darrere de la nord-americana Mikaela Shiffrin, que també està estudiant venir a entrenar a les pistes andorranes abans de les Finals, encara que el que se sap segur és que el dia 9 de març si entrenarà a la pista andorrana. A més, l’equip noruec masculí també podria venir a entrenar en els pròxims dies. En aquest context, segons va explicar a EL PERIÒDIC el director de la cursa de les Finals, Jordi Pujol, «el seu feedback ens va molt bé per veure l’estat de la pista i per saber si hem de moure coses».

La FIS confia amb grandvalira

Per altra banda, la Federació Internacional d’Esquí ha delegat a Grandvalira l’snow control i per tant, el dia 28 serà la mateixa estació qui farà el test de la neu, responsabilitat que assumeix Pujol. «L’hem de mesurar en diferents punts, pesar-la i fer uns sondatges a les dues pistes», explicava i afegia que «un cop fet això, passarem la informació a la FIS perquè ens diguin si el control és positiu o negatiu». «Normalment venen ells a fer-ho però aquesta vegada em van dir si jo volia ser el responsable d’aquest tema», revelava.

A més, va comentar que «cada dia em truquen de la FIS per saber com està tot, em demanen fotos i els treballs que estem fent». «Tenim gent entrenant cada dia», assegurava i destacava que «ens falta acabar de perfilar tota l’Àliga, que això són dies perquè és una pista immensa» i «fer les sortides i les plataformes de salt, encara que tenim la neu acumulada, però cal que algú les provi». «Necessitem corredors de nivell, estem quadrant el programa amb la Federació Andorrana d’Esquí per veure si els dies 8 i 9 podem provar per trams la pista Àliga», puntualitzava.

Pel que fa a preparatius, ahir es van començar a preparar les plataformes per a la televisió i es van marcar la ubicació de les càmeres: a l’Àliga n’hi haurà 21 i a l’Avet, 23. A més, s’haurà de col·locar tot el cablejat, posar les càmeres a lloc «i no perdre de vista la pista i la protecció que li hem de posar», recordava.