El raonador del ciutadà, a favor de les mares que reclamen els cinc mesos de baixa

El raonador del ciutadà, Marc Vila, considera «legítima la demanada» del col·lectiu Mares de la transició, que reclama acollir-se al nou reglament del Codi de Relacions Laborals que permet ampliar quatre setmanes la baixa del seu permís per maternitat. En la reunió que van mantenir ahir, Vila es va comprometre a redactar una carta a favor seu i fer-la arribar al Consell Directiu de la CASS que dimarts que ve ha de prendre una decisió al respecte. Les mares, que van donar a llum abans que entrés en vigor la nova llei el passat 2 de febrer, ja es van trobar aquest dilluns amb el ministre d’Afers Socials en funcions, Xavier Espot, però malgrat «les seves bones paraules, no es va resoldre res», va informar una portaveu. «Espot ens va dir que si fos per ell, intentaria arreglar-ho per la via del Govern, però com ja s’ha dissolt, hem d’esperar a veure què diu la CASS», va detallar.



Ara les esperances estan posades en el ministre de Salut en funcions, Carles Álvarez Marfany, a qui demà «li exposarem la problemàtica i li demanarem que ens intenti afavorir davant la resolució del Consell d’Administració» de la parapública. En aquest sentit, la portaveu també va explicar que ahir al matí es van trobar amb els representants dels assalariats i els treballadors per compte propi de la CASS, però no en van treure res clar.



Des que la notícia saltés als mitjans de comunicació, diverses dones han decidit sumar-se a la causa i Mares de la transició ja compta amb una cinquantena d’afectades.