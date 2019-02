L’Andorra Skimo reunirà prop de 900 participants

Aquest cap de setmana es disputa la Sportiva Andorra Skimo per quarta vegada consecutiva, prova que reunirà 900 participants que s’enfrontaran a quatre recorreguts durant tot els cap de setmana: l’Skimo 6, de 30 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell, l’skimo 10, de 70 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell, i les dues novetats d’aquest any, l’skimo 4, de 40 quilòmetres i 3.000 metres de desnivell, i l’skimo 2, per a cadets i júniors, amb 14 quilòmetres.

Andorra Skimo és una travessa d’esquí de muntanya, de llarga distància en format de cursa per equips de dues o tres persones. L’objectiu de la competició és fer la volta a Andorra per etapes amb esquí de muntanya, unint les tres estacions d’esquí del principat així com les dues valls. A més, el seu objectiu és «aplegar els millors professionals d’aquest esport, amb els amants i practicants de l’esquí de muntanya».

En aquest sentit, Gerard Riart, l’organitzador, va voler destacar ahir «l’augment de nacionalitats participants, entre les quals destaquen Suïssa, Eslovènia o França». Per altra banda, el director tècnic de la cursa, Joan Turné, va demanar als participants que tinguessin en compte el material amb el qual competiran.