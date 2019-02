Cardelús realitza una segona jornada d’entrenaments molt positiva

Xavi Cardelús va disputar ahir la segona jornada d’entrenaments de les cinc que ha de fer aquesta setmana al circuit de Jerez. Les jornades de treball corresponien al test convocat per KTM per als seus pilots. En aquest segon dia de test, l’andorrà va tornar a fer un nou pas endavant pel que fa a l’acoblament a la seva moto i la posada a punt de la mateixa com ho demostra la seva volta ràpida d’1.43,2 que millora en un segon el temps que va fer el dia anterior i a més, és el seu millor registre al traçat andalús.

Per un altre costat, Cardelús va patir una caiguda lleu al revolt d’entrada a la recta principal del circuit que no va tenir cap conseqüència física per al pilot.

«Aquesta segona jornada ha estat molt positiva perquè hem anat millorant, provant coses i també afinant detalls que calia polir a mesura que rodava més de pressa», comentava el pilot i afegia que «en pretemporada, la referència hem de ser nosaltres mateixos i la nostra evolució fins a arribar al màxim nivell de competitivitat».