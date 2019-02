Discrepàncies a l’Institut de Drets Humans per l’avortament

La presidenta de l’Institut de Drets Humans, Elisa Muxella, i el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, van proposar ahir a totes les candidatures que concorrin a les pròximes eleccions generals una llista amb 19 punts a complir pel partit que assoleixi el mandat constitucional. Concretament, el número 7, en defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones, explicita la despenalització de l’avortament. La mesura crida especialment l’atenció perquè un dels candidats a cap de Govern, Alfons Clavera, a més de ser contràriament obert a la despenalització, és també el vicepresident del mateix institut.



Malgrat això, Muxella va assegurar que tots els membres de la institució, inclòs Clavera, havien signat la proposta i eren defensors de l’avortament en qualsevol dels «quatre supòsits bàsics» –l’Institut també contempla el motiu econòmic com una raó d’interrompre l’embaràs–. Per a la presidenta, no cal modificar la Constitució, sinó fer una «interpretació correcta» de l’article que fa referència al dret a la vida i trobar una «solució al problema que tothom, el Consell d’Europa i les Nacions Unides, ens reclama des de fa tants anys».

Atac «deliberat»

Però la versió de Clavera és ben diferent. Segons va informar, ell no tenia coneixement del comunicat i, «molt menys», l’havia signat prèviament. «La meva posició és molt clara: jo, Alfons Clavera, soc defensor de l’article 4 de la Constitució que protegeix el dret de la vida en totes les seves fases [...] i soc partidari del sistema institucional del coprincipat parlamentari», va recordar l’exliberal. De fet, la roda de premsa es va convocar a les 16.00 hores i ell va assegurar que va rebre el document a les 15.57 hores, el què demostra que «quelcom s’està fent deliberadament». Sense voler aclarir a què es referia, va rebutjar plantejar-se dimitir, perquè no vol «entrar en polèmiques», i va considerar que la qüestió de l’avortament abans de fer-se pública s’ha de tractar «en el si de l’Institut». Amb tot, va reafirmar no estar d’acord amb «aquest punt» del text que «qüestiona la nostra Constitució».

Programa electoral

Precisament entre ahir i avui, el nou partit de Clavera –del qual encara es desconeix el nom– està incloent l’avortament en el seu programa electoral. Malgrat no avançar la posició oficial, perquè és una qüestió «problemàtica» que s’ha de tractar «assembleàriament», sí que va admetre que si el seu posicionament és tan clar, el seu «programa també ho serà».

Europa del segle XXI

Ubach, per la seva banda, va dir ser partidari del lema «nosaltres parim, nosaltres decidim» i va lamentar que el Govern actual «es baixi els pantalons davant el Bisbe». «Volem un acord amb l’Europa del segle XXI, quan nosaltres tenim un país del segle XVIII», va comparar el sindicalista. Així mateix, va demanar als moviments feministes que es deixin veure durant la campanya i, sobretot, el dia de les eleccions.



Preguntada per si formarà part d’alguna llista electoral, Muxella va assegurar que li havien ofert «moltes coses», però que es quedarà a l’Institut. En referència a la candidatura de Clavera, va dir no ser «partidària de fer les coses a correcuita» i que per formar un partit polític cal tenir «complicitat i coincidència» amb la resta de membres.

Andorra Sobirana assegura llista nacional i busca cap de cartell per a Canillo

Eusebi Nomen segueix remant per mirar de configurar les llistes d’Andorra Sobirana. En una reunió celebrada ahir a la tarda es va donar gairebé per fet que es podrà tancar la candidatura nacional després d’assegurar-se els suports d’una 20 de persones que permetrien disposar dels 14 noms requerits. Fonts properes a la formació van explicar que de les propostes territorials més avançades seria la de Canillo. De moment es té clar el número 2 (si bé no es van voler revelar noms), mentre que el cap de llista ballarà fins a l’últim moment en funció dels moviments de la resta de partits. Des d’Andorra Sobirana s’està molt a l’aguait de què pugui fer, sobretot, DA, que per ara no té res tancat en una parròquia on a priori semblava que ho havia de tenir tot de cara i no es preveien tants problemes com els que han sorgit per completar un tàndem.



D’altra banda, a Canillo també segueixen els esforços de PS i L’A per mirar d’aconseguir materialitzar el pacte i trobar candidats territorials. Fonts socialdemòcrates van indicar que encara no es pot avançar res «perquè no hi ha res tancat». Amb tot, Judith Salazar és un dels noms que hi ha sobre la taula, tant per a la llista parroquial com per a la nacional del PS. Les mateixes fonts van confirmar que per ara es manté la idea de candidatura conjunta amb L’A.