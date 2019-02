L’AMPA, a «l’expectativa» de la primera promoció d’estudiants Permsea

L’Associació de Mares i Pares de l’escola andorrana (AMPA) està a «l’expectativa» del resultat de la primera promoció d’alumnes que cursa tota l’educació obligatòria amb el Permsea (Pla estratègic per a la millora del sistema educatiu andorrà) per fer-ne una valoració més acurada. Segons van informar ahir a aquest rotatiu, el nou sistema educatiu no ha generat fins ara cap allau de crítiques ni tenen constància tampoc del moviment que alguns dels joves estudiants volen organitzar per queixar-se, sobretot, del model d’avaluació del Permsea.



Des de l’associació van indicar que sí que hi ha hagut comentaris d’alguns pares en referència a algunes dificultats dels docents d’adaptar-se a les noves tecnologies, però sempre han estat «puntuals». Per la qual cosa, des de l’associació de pares i mares afirmen que no se’ls ha traslladat «cap sensació de descontentament general», malgrat que sí que és cert que «hi ha la sensació que no tothom s’està adaptant al nou sistema al mateix ritme o de la mateixa manera».



De les reunions periòdiques que fan els pares, se n’ha extret que «hi ha certs punts que potser s’haurien de retocar quant a funcionament» però no són «de profunditat». Amb tot, van comprendre el neguit d’alguns joves perquè «al final ells s’hi juguen el futur i els sistemes nous sempre generen incertesa».

Tot plegat responia a les crítiques d’un grup d’alumnes que no està d’acord amb el sistema d’avaluació del nou sistema i que té la voluntat de fer una vaga el dia 12 de març per mostrar la seva preocupació. De moment, han creat un perfil a Instagram que té més de 150 seguidors.