Montobio presenta l’obra ‘Els estilites d’Andorra’

L’escriptor és autor de llibres de poesia com Una geografia poètica i Guia poètica d’Albània i d’assaigs com Idees xineses, L’ascens global de la Xina i La teoria de les relacions internacionals.

A la presentació, Montobbio va estar acompanyat d’altres escriptors, que per ell «són una part essencial, ja que han estat una font d’inspiració per concloure l’obra».

La poesia és «quelcom que tots vivim, ens emociona, ens colpeix i ens acosta a l’essència» va relexionar l’escriptor, que també va afegir que el llibre «està inspirat en Andorra però no és d’Andorra». Mostra d’aquesta afirmació és, precisament, que els principals recursos utilitzats en els poemes dels estilites són la neu, l’aigua, el cel i les muntanyes.

L’obra està dividida en dues parts; per una banda, la primera parla sobre la figura dels estilites i, en la segona, hi ha les seves reflexions. En aquest sentit, Montobbio va voler recalcar durant la presentació que «és un llibre ple de reflexions i metàfores sobre el cicle de la vida», va explicar l’ANA.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació