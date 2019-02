102.000 euros per a la família de la jove morta en una allau

«Si haguessin donat l’avís a l’estació d’esquí quan tocava, la dona encara estaria viva. Es van perdre unes hores d’or». Aquestes van ser les demolidores paraules que va pronunciar el Ministeri Fiscal, i que va corroborar la cap de Medicina Legal i Forense, en l’al·legat final del judici contra dos homes que no van socórrer la víctima, de 27 anys, en una allau en un fora pista del sector Soldeu-El Tarter de Grandvalira el dia de Nadal del 2013. La jove va estar sepultada sota la neu durant més de dues hores i va morir per una aturada cardíaca provocada per una hipotèrmia franca –la temperatura corporal era inferior a 26 graus centígrads. Corts va condemnar ahir als dos processats a un any de presó condicional per a cadascun i a indemnitzar conjuntament a la família de la víctima amb 102.658,74 euros per un delicte major de comissió per omissió d’homicidi per imprudència greu.

De la suma total, hauran de pagar 58.858,74 euros a la mare i la resta, a la germana i els avis. La sentència és inferior a la pena demanda per la Fiscalia, que sol·licitava dos anys de presó, amb una part condicional, i per l’acusació particular, que reclamava més de 124.000 en concepte de responsabilitat civil. Les defenses demanaven l'absolució al·legant que els inculpats no tenien «consciència» dels fets ni dels actes.

Els acusats van tardar dues hores a avisar del despreniment de neu que va sepultar la dona

Els dos homes van negar durant el judici conèixer la víctima, decidir fer la fatídica baixada amb ella, haver-se saltat el cordó de seguretat que alertava que la pista estava tancada, i haver provocat l’allau mortal. Van admetre, en canvi, haver-la vist a la zona de l’accident. El grup de muntanya de la Policia va certificar que els tres surfers de neu van provocar una «allau de placa de 25 metres a causa de passar per sobre del mantell, que va patir un sobrepès i es va trencar». Els agents també van confirmar que l’accés als usuaris estava barrat. La dona va quedar sepultada a més d’un metre de profunditat i va patir una fractura de fèmur i un edema pulmonar, entre altres, que no van resultar vitals. Sí que van impedir que es pogués moure i intentés sortir a la superfície. La forense va detallar que la víctima «va patir uns minuts. Sabia que anava a morir».



Els pisters es van adonar de despreniment en el mateix instant que els dos condemnats van donar l’avís a l’estació, quasi dues hores més tard del sinistre, ja que les condicions climatològiques impedien una bona visibilitat de la zona. «Em van dir que estaven segura que no l’havia agafat, que va sortir fent surf per la part esquerra del fora pista», va afirmar un dels efectius del grup especialitzat, al qui també van reconèixer haver provocat l’allau, va dir quan va testificar. Als treballadors del domini també els van admetre els fets. Després de rebre l’avís, els pisters van complir el protocol i van tardar 10 minuts a trobar el cos de la dona.