Gelabert homenatja la figura de Bonaventura Riberaygua Esteve

La col·lecció dels Riberaygua està formada per més de 200 vehicles de motor i és una de les més importants d’Europa.

La placa reprodueix un Ford A Tudor de 1930, un model del qual es van construir 4,5 milions d’unitats entre el 1927 i la Segona Guerra Mundial, i successor del Ford T, el primer automòbil construït en cadena. La peça dedicada a Riberaygua Esteve es penjarà en un espai rellevant del futur Museu Nacional de l’Automòbil, que es construirà també a la parròquia d’Encamp, tal com va informar l’ANA.

El seu fill, Bonaventura Riberaygua Sasplugas, va recollir la placa en nom seu. La peça, que és de ceràmica, està dissenyada i creada per Mercè Ciaurriz i conté el missatge següent: «En homenatge a tota una vida dedicada a l’aventura del col·leccionisme, a la seva devoció i afecte al motor i a una passió que ha permès descriure i difondre la història del motor a Andorra i al món, que permetrà seguir-la explicant a les futures generacions».

