Nova sentència per maltractar amb crueltat una gossa

Corts va sentenciar ahir a dos mesos de presó condicional i a una multa de 400 al jove que el 5 de desembre del 2017 va maltractar la gossa de la seva parella a Sant Julià de Lòria. El tribunal, que també li prohibeix l’exercici de qualsevol ofici relacionat amb els animals o de tenir-ne durant un any, considera provada la crueltat de l’agressió: va donar-li puntades de peu a les costelles i al morro, i va agafar l’animal pel llom per aixecar-lo i, posteriorment, llançar-lo contra el terra i, segons la declaració d’un agent de policia, contra la paret de la casa.



El condemnat, que té un títol en ensinistrament de gossos, va negar els fets durant la vista oral celebrada el passat 11 de desembre. Va explicar que va deixar l’animal lligat fora de casa perquè havia de netejar el pis. Però va començar a lladrar i l’acusat va sortir tres vegades per «calmar-lo». Va fer una estrebada a la corretja per agafar-lo pel collar i fer-lo entrar a casa, assegura. Més endavant, però, va admetre haver-li donat cops amb el taló al cos per fer-lo estar quiet en el que va considerar donar-li «una correcció» perquè estigués quieta. L’agent del servei de l’ordre no va veure tota l’agressió, però va assegurar que continuava sentits «els gemecs» de la gossa.



L’informe del veterinari va constar que la gosa, que havia sigut mare pocs mesos abans, tenia una ferida a l’ull dret d’origen traumàtic. La defensa, per la seva part, volia l’absolució, ja que va presentar un altre estudi veterinari, elaborat dies després de l’agressió, que constatat que «l’estat general de la gossa era més que correcte». Tampoc trobava fonament en què l’acusació publica es basés en la declaració d’un únic testimoni, l’agent de policia.

Més sentències

En els últims mesos les denúncies que han arribat a la Batllia per maltractament animal han augmentat i les entitats animalistes consideren que s’estan dictant penes baixes. L’última sentència és la de l’home. En aquest cas, un home va deixar lligats dos gossos al seu pis, a Anyós, i els va deixar morir de gana mentre ell estava de vacances. El batlle va jutjar l’agressor pel procediment de judici ràpid el passat 8 de desembre, el mateix dia en què va ser detingut, i ara l’ha condemnat a set mesos de presó condicional, al pagament d’una multa de 600 euros i a la prohibició d’exercir professions relacionades amb els animals i d’aconseguir el permís de caça o de pesca durant un any.