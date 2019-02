El Govern subvenciona a la gent gran el 72% de la podologia

Després que la Federació de Gent Gran reivindiqués durant 13 anys que el Govern o la CASS subvencionessin el servei de podologia als pensionistes, ahir es va materialitzar el conveni entre el Ministeri d’Afers Socials i el Col·legi de Podòlegs d’Andorra per finançar entre el 43% i el 72% de dues sessions a l’any dels pensionistes que cobren la presentació de solidaritat, ja que el preu de les sessions tindrà una forquilla d’entre 18 euros i 30 euros. La CASS assumirà tres euros i el departament liderat pel ministre en funcions Xavier Espot, 10. Els interessats pagaran la resta. El president del col·lectiu de la gent gran, Simó Duró, es va mostrar «desanimat» amb l’acord, del qual es va assabentar per aquest rotatiu tot i ser present a la taula de negociacions, perquè «no s’ajusta al que vam negociar. És incomplet».



Duró nega haver parlat d’una forquilla de preus. «Ens van dir que el preu de la sessió serà fix, de 19 euros», va manifestar. En aquest sentit, el ministre en funcions, que va anunciar que l’acord comença amb «una prova pilot» d’un any, es va congratular ahir d’haver pogut abaixar el preu mínim de les visites, que era de 25 euros, fins als 18. Duró també va demanar a les parts implicades «la necessitat» de subvencionar tres sessions «com a mínim». «I prèvia prescripció mèdica, les que els usuaris necessitessin», va precisar. El ministre en funcions, en canvi, va destacar que si el període de prova funciona correctament, «de cara al futur valorarem si cal ampliar les sessions o el ventall de persones que se’n poden beneficiar». D’altra banda, si la seguretat social assumeix tres euros en el conveni signat, Duró assenyala que «es va negociar que «avia de pagar-ne entre quatre i cinc euros».



Espot, per la seva part, va afirmar que el conveni suposa fer un «pas suplementari» en els serveis que ofereix Afers Socials a la gent gran i va admetre que era «una de les reivindicacions més importants del col·lectiu». D’aquesta manera, va assenyalar que la voluntat és «promoure accions de prevenció, cura i tractament de les afeccions als peus», ja que aquestes tenen una gran repercussió en la mobilitat de la gent gran i, per tant, en un enviliment actiu i saludable.

Registre per rebre l’ajut

Afers Socials calcula que entre 800 i 900 persones cobren la pensió de solidaritat. Per a beneficiar-se del conveni, hauran d’emplenar i entregar un formulari i, posteriorment, se’ls entregarà dos tiquets que hauran d’entregar al seu podòleg per constatar que tenen dret a l’ajut. Duró tampoc està conforme amb aquesta manera de procedir, ja que al·lega que «molta gent gran no té la capacitat de fer tràmits» i no se’n faran ressò de la iniciativa. De fet, va recomanar actuar d’una altra manera. «Les autoritats tenen el llistat de les persones que cobren la prestació de solidaritat. És tan simple com enviar-los a casa directament els tiquets», va detallar, a la vegada que va relacionar la manera de fer de l’Executiu a la voluntat «d’estalviar-se uns diners».